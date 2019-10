Miden fuerzas en las urnas; Argentina elige presidente

Más de 33.8 millones de argentinos están convocados a las urnas hoy para elegir entre seis candidatos a su nuevo presidente, en una jornada electoral en la que los favoritos son el actual mandatario, Mauricio Macri, y el opositor Alberto Fernández.

Especialistas destacan que los comicios serán definidos por el enojo ciudadano ante la crisis económica y los escándalos de corrupción que salpican a sus dirigentes.

De hecho, la recesión, la deuda, la inflación y la pobreza podrían alejar a Macri de la reelección.

En las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el pasado 11 de agosto, Fernández, del Frente de Todos, obtuvo 47.78% de los sufragios, contra 31.79% de Macri, de la coalición Juntos por el Cambio.

El presidente implementó medidas de austeridad, como la eliminación de subsidios y la restricción de la base monetaria que, sostiene, “eran necesarias para corregir los desequilibrios económicos dejados” por su predecesora Cristina Fernández, ahora aspirante a la vicepresidencia en fórmula con Alberto Fernández.

Además de votar por presidente y vicepresidente, los argentinos elegirán 130 diputados y 24 senadores.

Dos modelos contrarios

Argentina es de los pocos países emergentes y en desarrollo que no ha logrado combatir la inflación. Mientras el Fondo Monetario Internacional proyecta para todo el grupo un promedio de 4.7% al cierre de 2019, la previsión para Argentina es de 57.3%, de las más altas del mundo.

El gobierno congeló tarifas de servicios y combustibles en el último tramo de la campaña, y eliminó algunos impuestos. “El próximo tendrá que desarmar el problema rápido”, consideró Rajnerman.

Ni Fernández ni Macri presentaron un plan claro sobre cómo atacar la inflación.

El presidente aseguró en campaña que “ahora sí, viene el crecimiento, porque cuatro años (de gobierno) es poco”. Fernández se comprometió con la Unión Industrial Argentina a que el sector fabril, el más castigado con cierres de fábricas, será pilar de la recuperación.

El aumento de la pobreza es uno de los temas que más preocupa a los argentinos. Hace pocas semanas, el Congreso aprobó una ley de emergencia alimentaria para destinar más recursos a los planes sociales.

Para ganar en primera vuelta, cualquier candidato debe obtener más de 45% de los votos o al menos 40% y una diferencia mayor a los diez puntos.

EL JUICIO CONTRA CRISTINA

Otro de los temas que definirán el voto hoy es el juicio que enfrenta la expresidenta Cristina Fernández, quien busca la vicepresidencia del país.

La “causa de los cuadernos”, con la que acusan a la exmandataria de haber encabezado una asociación ilícita desde el Ministerio de Planificación y con la que presuntamente obtuvo sobornos, derivó en un nuevo juicio contra la kirchnerista.

La senadora fue señalada como presunta autora intelectual de un fraude al Estado para favorecer al empresario Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46 mil millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas, así como a otros empresarios de la construcción.

De acuerdo con la cadena alemana Deutsche Welle, la causa se destapó en agosto de 2018 cuando una investigación periodística evidenció los cuadernos que durante más de una década elaboró Óscar Centeno, un mensajero ministerial que detalló los viajes que hacía por Buenos Aires para entregar bolsas con millones de dólares a funcionarios kirchneristas.

EL ABORTO, OTRA POLÉMICA

Tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández asumieron el tema del aborto como puntal de su programa, aunque el primero confirmó su posición celeste (en contra) y el peronista, la verde (a favor).

“Si en la política argentina no somos capaces de garantizar la defensa de la vida al ser más inocente e indefenso, que es el niño por nacer, no le podemos garantizar a ningún argentino ningún derecho. Si hay aborto en Argentina no hay República”, indicó el exmilitar Juan José Gómez Centurión, postulante del Frente Nos, la única fórmula 100% provida para los comicios.