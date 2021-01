“Mi edad no me da mucho para las redes sociales, soy bastante maleta en la cuestión informática”: Sánchez Cordero

Luego de que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que los medios impresos “son tan relevantes como los medios alternativos digitales actuales”, mencionó que su edad no le da mucho para las redes sociales.

En la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, Sánchez Cordero dijo ser “bastante maleta” en la cuestión informática.

“Mi edad no me da mucho para las redes sociales ni para la informática, soy bastante maleta en la cuestión informática. Las que sí son súper, súper buenas, son mis nietas y mis nietos; esos sí te puedo decir que me dice: ‘ay abuela tú estás muy atrasada’

“Entonces sí, el papel y los medios impresos fueron lo normal durante prácticamente toda mi vida. Soy de otra generación, pero además sí respeto muchísimo y sé, como dice el Presidente, ‘benditas redes sociales’. Pero soy de otra generación”, expresó Sánchez Cordero.

“De verdad estoy tratando de modernizarme, y de verdad lo hago con mucho gusto y con mucho cariño. Sobre todo porque es un reto para mi generación esto, y es un reto para mi generación avanzar, junto con estas generaciones que se manejan, ya sin papel prácticamente y todo es digital”, agregó la secretaria de Gobernación.