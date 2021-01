México ya solicitó a la administración Trump su beneplácito a Esteban Moctezuma como embajador

Aunque faltan unos días para la asunción presidencial de Joe Biden en Estados Unidos, la administración de Andrés Manuel López Obrador no esperó a que se llevara a cabo este proceso y ya solicitó ante el gobierno de Donald Trump el beneplácito para que Esteban Moctezuma fuese nombrado embajador de México en ese país.

Esta determinación por parte del gobierno mexicano es relevante, pues resulta sorpresivo el hecho de que no esperara a que Joe Biden asumiera la presidencia para llevar a cabo dicho proceso. Sin embargo, la periodista Dolia Estévez, quien dio a conocer la noticia, puntualizó que “no se sabe cuándo lo darán y si será el saliente o entrante gobierno”.

“He decidido, en el marco del cambio de gobierno de Estados Unidos, nombrar, una vez que se cumpla con todo el procedimiento, que se solicite el beneplácito al gobierno de los Estados Unidos, a Esteban Moctezuma Barragán, él va a ser el próximo embajador de México en los Estados Unidos”, indicó el mandatario mexicano a mediados de diciembre.

Dentro del Derecho Diplomático, el beneplácito es un acuerdo entre naciones para aceptar las credenciales de un funcionario que será enviado a otro país, sin embargo, en el proceso de Moctezuma, las autoridades de EEUU debieron entregarlo antes de que el presidente López Obrador hiciera el anuncio durante una conferencia de prensa matutina, según el internacionalista Walter Astié-Burgos.

Por lo tanto, de acuerdo con este especialista, el hecho de que no se tomara en cuenta a las futuras autoridades diplomáticas de Estados Unidos, “se profirió una nueva ofensa al gobierno de Joe Biden, pues no se respetó su derecho a optar por aceptar o no al enviado mexicano”, escribió en una reciente columna del diario El Universal.

No obstante, aseguró que no se espera un rechazo a la proposición de López Obrador, pero esto, señaló el experto de la UNAM, pone en entredicho los argumentos del gobierno mexicano en relación al respeto a la política exterior.

Cabe recordar que la relación entre López Obrador y Joe Biden, por lo menos ante la opinión pública, ha sido compleja, pues después de que obtuviera la victoria en las elecciones presidenciales, el mandatario mexicano no lo reconoció como el ganador y tampoco lo felicitó.

“La postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de EEUU encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador”, explicó López Obrador a mediados de noviembre.