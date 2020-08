México ya reportó un caso de reinfección por COVID-19. Era una residente, dice médico del IMSS

México ya tuvo su primer caso de reinfección de COVID-19, aunque en la segunda ocasión la persona no presentó síntomas del virus, reveló el jefe de la Unidad de Investigación de Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Constantino López-Macías.

“Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas, entonces consideramos que sí, efectivamente, la inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección, pero pudiera prever la enfermedad”, dijo durante un el webinario “Inmunidad a SARS-CoV-2 en México”, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El especialista detalló que el caso identificado corresponde al de una residente que volvió a contagiarse del virus, aunque en la segunda ocasión no mostró síntomas de la enfermedad.

“Pueden tener el virus, pero no tienen síntomas. Estas personas tienen el virus pero no desarrollan síntomas”, añadió.

López-Macías señaló que hasta el momento se desconoce si una persona recontagiada puede volver a transmitir el virus, y si esto se presentaría en todos los casos.

“En el caso reportado y nuestra propia observación con la residente que les comenté, vemos que pueden tener el virus pero no tienen síntomas. Entonces, estas personas sí tienen virus, pero no desarrollan síntomas, quiere decir que están protegidos; sin embargo, no sabemos si lo van a poder transmitir”, reiteró.

Sobre la inmunidad, el especialista señaló que ésta se puede adquirir a través de la transferencia de anticuerpos de la madre al hijo, mediante la placenta o la lactancia; la transferencia de anticuerpos de paciente convaleciente; y la transferencia de anticuerpos monoclonales.

Otro mecanismo para adquirir inmunidad es mediante la infección o las vacunas.

En este sentido López-Macías aseveró que no es conveniente buscar una inmunidad de rebaño porque muchas personas morirían.

“Dejar que la población genere inmunidad de grupo y que muchos van a morir, no es muy ético, tenemos que buscar alternativas”, agregó.

El especialista recordó que a la fecha existen más de 200 candidatos a vacuna y tratamientos contra la COVID-19.

Del total, 139 se encuentran en fases preclínicas, es decir en vacunas de modelo animal; 25 en fase de ensayos clínicos a baja escala; 15 en ensayos de seguridad a gran escala; y siete en ensayos de eficacia a gran escala.

PRIMER CASO EN EU

Un hombre de 25 años residente en Reno (Nevada) puede ser el primer caso de reinfección de la COVID-19 detectado en Estados Unidos, según un estudio difundido este viernes por medios locales.

Según la cadena CBS News, se trata de un sujeto que dio positivo por primera vez al coronavirus a mediados de abril pasado y, tras recuperarse, volvió a enfermarse a finales de mayo.

“La segunda vez, su enfermedad fue más grave, según el informe del caso”, agregó la información.

Akiko Iwasaki, profesora de la escuela de medicina de la Universidad de Yale y experta en el tema, detalló en su cuenta de Twitter que hubo un intervalo de 48 días entre ambos casos.

“Esta vez (…) el sistema inmunológico no protegió a la persona de la reinfección o enfermedad”, detalló.

La experta explicó que en la primera infección, en abril, “el paciente se recuperó después de aproximadamente un mes de aislamiento”, pero que en mayo, cuando volvió a enfermarse, necesitó “hospitalización y apoyo de oxígeno”.

“El genoma viral del primer y segundo aislamiento difirió significativamente, indicando que se produjo una reinfección”, añadió.

En el estudio, que está pendiente de revisión para su publicación en la revista médica The Lancet, los autores, un grupo de expertos de distintas áreas y entidades, concluyeron que “es posible que los seres humanos se infecten varias veces por el SARS-CoV-2”, pero indicaron que desconocen “la posibilidad de generalizar este hallazgo”.

Hasta el momento habían sido descritos tres casos de reinfección por coronavirus en Hong Kong, Holanda y Bélgica.

El caso de Hong Kong es el de un hombre de 33 años asintomático, el de Bélgica el de una mujer con síntomas leves que no ha requerido hospitalización, mientras que el de Holanda es un anciano con el sistema inmune deteriorado y del que no se ha informado acerca de sus síntomas.

La posible reinfección en Estados Unidos se conoce cuando el país contabiliza 5 millones 889 mil 652 casos confirmados de COVID-19 y 181 mil 186 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Con información de Sin Embargo