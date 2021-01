‘México ya despertó y no creo le vaya bien a Anaya’: Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que este martes presentarán un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral por el acuerdo aprobado por el INE que impide al presidente de la República hacer pronunciamientos políticos en su conferencia mañanera.

En conferencia de prensa, el político calificó como retrógrada la decisión del organismo electoral al tiempo que rechazó que con sus mañaneras el presidente vaya en contra de la constitución.

“Entonces, no es de contravenir la constitución, lo que hace el presidente no es un ejercicio de propaganda gubernamental, es un ejercicio de información de las acciones de gobierno.

“Evidentemente que en algunos casos siempre habrá un matiz político porque así es la democracia, pero es cierto que hay siempre un debate permanente de la oposición en contra de lo que representa el gobierno y eso hay que dejarlo en claro”, señaló.

Dijo que no es la primera vez que el INE intenta “censurar” al presidente, pero que hoy se observa una mayor presión de grupos de interés hacia el organismo y protagonismo de algunos consejeros electorales dejando de lado el papel de árbitros que deben de jugar.

“Un árbitro debe tener una función discreta, garantizar la equidad, el respeto a la reglas, si quieren ser protagonistas políticos que renuncien y se afilien a algún partido y si están en contra del presidente están en su derecho, pero que lo hagan desde el campo de los partidos políticos que esas son las reglas de nuestra democracia”, dijo.

El líder de Morena presentó dos nuevos spots, uno de ellos contra la alianza electoral del PRI-PAN-PRD en la que se recuerda que el “fraude electoral” de 1988 fue el inicio del noviazgo de estos partidos y su régimen autoritario.

ANAYA NO PREOCUPA

El dirigente de Morena, Mario Delgado, descartó que preocupe el anuncio de Ricardo Anaya de buscar por segunda ocasión la candidatura presidencial en 2024.

A manera de broma, preguntó si el anuncio realizado ayer por el pianista lo había hecho desde Atlanta, donde tiene una casa o si ya había regresado a México.

De entrada, por ejemplo, no sé si ya se enteró, pero habría que informarle que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados y digamos que él fue uno de los promotores de la práctica del moche, ésa es la verdadera razón por la que no quiere participar como diputado, entonces no sé si se vendrá a vivir a México o sigue en Atlanta, pero el pueblo de México ya despertó y no creo que le vaya a ir muy bien”, dijo.

—¿Les preocupa una posible candidatura rumbo a 2024?

—No, en lo más mínimo. Estamos trabajando para obtener los resultados y que consolidemos la Cuarta Transformación y lo vamos a hacer desde el 2021.

12 MIL CANDIDATOS

En lo que fue su primera conferencia de prensa de este 2021, el líder de Morena, Mario Delgado dio a conocer que en total se registraron 12 mil 479 candidatas y candidatos a diputados federales por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. De ellos, 38 por ciento son mujeres y 62 por ciento hombres.

Informó que igual como ocurrió en 2018, en el caso de los 8 mil 916 aspirantes a legisladores por la vía plurinominal se conocerán a través del sistema de tómbola.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1350180838605000704&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.excelsior.com.mx%2Fnacional%2Fmexico-ya-desperto-y-no-creo-le-vaya-bien-a-anaya-delgado%2F1427903&siteScreenName=Excelsior&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

“En este partido no es el sectarismo, no es el amiguismo, no es el influyentismo, no es el nepotismo lo que decide a nuestros representantes, es la gente, es el pueblo de México; y en el caso de las listas plurinominales que en otros partidos es un tráfico de influencias y complicidades, aquí no todos tienen la misma oportunidad de participar”, apuntó.

Sobre los 3 mil 563 aspirantes a diputados de mayoría relativa para los 300 distritos electorales, el proceso incluirá una encuesta en todos los distritos para saber quiénes son los mejores posicionados, aunque previo a ello, la Comisión Nacional de Elecciones hará una revisión de cada uno de los perfiles y de acuerdo a los estatutos filtrar a los mejores cuadros.

