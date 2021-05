México y Argentina preparan plataforma binacional de cooperación en salud

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que las máximas autoridades sanitarias de Argentina y México celebraron un encuentro para construir una plataforma binacional de cooperación para la preparación y respuesta en salud pública.

A través de redes sociales, el doctor de la UNAM especificó que este lunes 24 de mayo hubo una delegación mexicana que se dedicó a tratar temas de salud pública con sus homólogos argentinos y que la reunión se mostró productiva.

“Acompañamos al secretario de Salud, Jorge Alcocer, en su encuentro con la ministra de Salud de Argentina, Carla Vizzotti y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. Estamos construyendo una plataforma binacional de cooperación para la preparación y respuesta en salud pública”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El encuentro fue programado como parte de la agenda establecida con la visita oficial de la ministra Vizzotti, quien arribó a México este domingo 23 con la finalidad de dar seguimiento “de cerca” al proceso de liberación de las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca, mismas que se producen, envasan y distribuyen de manera conjunta entre ambos países.

“Fue una reunión muy productiva. Agradecemos a las personas funcionarias del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina por sus interesantes presentaciones y propuestas. De la delegación mexicana participaron los directores del IMSS, ISSSTE, Insabi, Conacyt y funcionarios del sector salud”, agregó López-Gatell Ramírez.

Cabe recordar que como parte de la participación de Argentina y México en la iniciativa COVAX, ambas naciones latinas sumaron esfuerzos junto con los laboratorios de AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Funsación Carlos Slim para poder paliar la presencia de la nueva cepa de coronavirus, misma que se manifestó en China desde noviembre del 2019, pero se convirtió un problema sanitario mundial en marzo del 2020.

Los avances en las jornadas de vacunación de ambos Estados han comenzado a dar frutos en favor de la salud de sus habitantes, además, cabe señalar que desde que se planeó esta iniciativa bilateral, lo que se buscaba era prevenir periodos de rezago en la cantidad de inoculantes presentes en los territorios, por lo que, a diferencia de otros países de la región, Argentina y México han mostrado avances sustanciales en la aplicación de las vacunas. Los niveles bajos de contagio permiten al gobierno planear una reincorporación a actividades presenciales (Foto: EFE / José Pazos)

De acuerdo con lo señalado por autoridades mexicanas, hasta el domingo 23 de mayo se han vacunado a 18,170,321 personas, este número se refiere tanto a personas con el esquema completo como a los que sólo llevan una dosis aplicada.

Esta cifra representa una cobertura del 20% del total de la población mayor de 18 años en México. Específicamente, 11,784,494 personas ya cuentan con esquemas completos de vacunación, mientras que 6,385,827 tienen medio esquema.

La jornada nacional de vacunación en México inició en diciembre del 2020 con el arribo, distribución y aplicación de la vacuna de Pfizer; sin embargo, los diversos convenios establecidos con diversos laboratorios, permitió al gobierno mexicano tener acceso a más tipos de inoculantes.

A pesar de estos esfuerzos, la pandemia no se detiene, hasta el último reporte de la SSa, los casos de SARS-CoV-2 en México se estiman en 2,583,046, mientras que los decesos han llegado a 221,695. No obstante, cabe puntualizar que la incidencia de contagios se ha mostrado a la baja desde febrero del 2021, de tal modo que, respecto al semáforo epidemiológico, más de la mitad de las entidades federativas se encuentran en color verde, la otra inmensa mayoría en amarillo y sólo Quintana Roo en naranja. Por lo que se espera una pronta reactivación de actividades sociales en el país; sin embargo, el gobierno insta a no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias de higiene personal y sana distancia para evitar contagios.

Fuente: Infobae