México rescata a periodistas de The New York Times de Afganistán

México recibió la madrugada de este miércoles a un grupo de 124 periodistas afganos de medios internacionales, informó Marcelo Ebrard.

En su cuenta de Twitter, Ebrard señaló que los periodistas llegaron junto a sus familias tras más de 20 horas de vuelo desde Afganistán.

Su llegada se da luego de que los periodistas solicitaron visas humanitarias a México con motivo de la llegada al poder de los talibanes en Afganistán.

Este grupo de periodistas recién llegados a México pertenece a The New York Times, de acuerdo con el medio estadounidense.

Aunque también unos cuantos trabajan para medios como The Wall Street Journal y The Washington Post, agregó.

The New York Times destaca ayuda humanitaria de México

The New York Times destacó el papel de México en el rescate de sus periodistas, así como de los de otros medios.

Sin embargo, criticó al gobierno estadounidense por cómo se están llevando a cabo las evacuaciones en Afganistán.

Asimismo, como que tres de los medios internacionales más importantes hayan tenido que buscar ayuda a otro país por no obtenerla de su gobierno.

“Los funcionarios mexicanos, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, lograron vencer la burocracia de su sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha, Catar”

THE NEW YORK TIMES

Según el reporte, los periodistas de The New York Times y sus familias recibirán protección humanitaria temporal en México, mientras se exploran opciones a futuro en Estados Unidos u otros países.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard comentó al medio que México había abierto sus puertas a los periodistas afganos “a fin de protegerlos y para ser coherentes con la política exterior que promueve la libre expresión, las libertades y los valores feministas”.

¿Cómo fue que México pudo rescatar a los periodistas afganos?

The New York Times relata que Marcelo Ebrard recibió el pasado 12 de agosto un mensaje vía WhatsApp de Azam Ahmed, quien fue jefe de las corresponsalías en Kabul y México.

“¿El gobierno de México está dispuesto a recibir refugiados de Afganistán?”, preguntó Azam Ahmed. “Tenemos gente allá, gente buena que está intentando salir”, apuntó.

De acuerdo con el medio, el canciller respondió de inmediato que no sería posible, porque comúnmente estos asuntos requieren “horas y horas” de procesamiento y una reunión de gabinete.

No obstante, Ebrard llamó al presidente AMLO y le explicó la situación.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo en que ‘la situación se movía con mucha rapidez y había que tomar la decisión con la misma rapidez’”, manifestó Ebrard al medio.

Tras una hora y media, Ebrard le contestó a Ahmed que México sí podía recibir a este grupo de afganos.

Sin embargo, la situación cambió cuando los talibanes tomaron el control de la capital, Kabul.

Lo anterior, ya que el aeropuerto comercial cerró y hubo un periodo en el que solo despegaron vuelos militares estadounidenses.

Agregó que los medios de comunicación no revelaban los detalles sobre la evacuación de sus periodistas por temor a inundar los estrechos canales de escape. Por ello, The New York Times no reveló su acuerdo con México.

Posteriormente, el gobierno de México también extendió su ayuda a periodistas de The Wall Street Journal y The Washington Post.

“Muchas de las visas especiales que Estados Unidos ha emitido a periodistas requieren que estos pasen al menos un año en un tercer país, presuntamente para satisfacer a las fuerzas que advierten que los inmigrantes musulmanes podrían ser terroristas que trabajan de forma muy encubierta”

THE NEW YORK TIMES

Tras la llegada de este grupo de periodistas a México, el editor y presidente de The New York Times, externó su agradecimiento por “la ayuda y generosidad” del gobierno mexicano.

“Su ayuda ha sido invaluable para poner a nuestros colegas afganos y sus familias fuera de peligro. Instamos a toda la comunidad internacional a seguir este ejemplo y a continuar trabajando en favor de los valientes periodistas afganos que aún están en riesgo”

A.G. SULZBERGER. EDITOR Y PRESIDENTE DE THE NEW YORK TIMES

Fuente: SDP