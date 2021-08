México reporta reducción de 50 millones de toneladas de CO2

México logró reducir la emisión de alrededor de 50 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), en el período de 2018 a 2020, conforme a las metas establecidas en el Acuerdo de París, reveló el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

En la videoconferencia “Conocimiento para la acción climática: Contribuciones del Grupo I del IPCC”, Claudia Octaviano Villasana, coordinadora general de Mitigación del Cambio Climático del INECC, informó que se lograron importantes disminuciones en el sector transporte, eficiencia energética, energía y residuos, sobre todo por captura y quema de metano, ya que en algunos estados se usa para la generación de electricidad.

En las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC’s, por sus siglas en inglés), refrendadas a finales de 2020 ante Naciones Unidas, México se comprometió a reducir el 22 por ciento de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), partiendo de una línea base de 991 millones de toneladas de CO2 para 2030, es decir, que la meta es bajar 218.02 millones de toneladas.

Con las 50 millones de toneladas de dióxido de carbono que calcula el INECC, el país estaría cumpliendo casi con la cuarta parte del compromiso asumido en 2015, específicamente el 22.93 por ciento, lo que para expertos del sector no es creíble, sobre todo ahora que las acciones del gobierno van a contracorriente de la emergencia climática.

Los especialistas consultados por Excélsior recordaron que en la realidad existe un freno a las energías renovables, hay un aumento en el uso de combustibles fósiles para la generación de electricidad, y no hay un alto al incremento en la deforestación y el cambio de uso de suelo, “por eso no salen las sumas”.

Las reducciones se tiene que fundamentar, porque mientras no nos enseñen los números, la verdad esto parece que es demasiado”, indicaron.

Subrayaron que en la COP26, a realizarse las dos primeras semanas de noviembre en Glasgow, Reino Unido, uno de los tres grandes temas que se van a discutir es la “transparencia climática”, para definir las reglas que tendrán que cumplir los países en los reportes de sus reducciones.

Transparencia climática es uno de los pilares, y los temas que se van a discutir son el nivel de detalle qué tienen que cumplir los países en los reportes que deben entregar año con año dentro del Acuerdo de París; no nada más que digan apúntame 50 millones; ahí tendrá que estar listo México, porque no vale si no entrega detalles de cómo está cambiando el inventario nacional de las emisiones de efecto invernadero, aportar evidencia de los sectores y actividades donde bajaron estas toneladas y adicionalmente, hacer públicas las memorias de cálculo”, manifestaron.