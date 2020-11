México realizó precompra de 51 millones de vacunas contra Covid: Salud

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que México realizó una “precompra” con un depósito inicial para adquirir 51 millones de vacunas contra coronavirus, mediante el mecanismo de Acceso Mundial a las vacunas contra Covid-19, denominado COVAX, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales.

No obstante, añadió, que estas dosis son insuficientes para el país, por lo que existe la capacidad financiera para adquirir un mayor número con otras tres opciones de “precompra”, que se negociaron -por separado- con los laboratorios Pfizer, Astra-Zeneca y CanSino-Biologics.

Aclaró que aunque la farmacéutica Janssen ya tiene la aprobación para realizar su ensayo clínico fase 3 en México, aún no existe un compromiso de compra.

“Los compromisos de precompra, se firmaron hace un par de semanas. Estos compromisos de precompra, lo que permiten es garantizar el acceso. No son todavía contratos, son compromisos que ayudan al Gobierno de México a tener un acceso oportuno y facilitado.

“En todos los casos, tanto en el mecanismo COVAX, como estos tres laboratorios,es un asunto no negociable que si las vacunas no demuestran seguridad, calidad y eficacia, no pueden ser compradas, ni utilizadas en nuestro país”, detalló.

Fuente: Excélsior