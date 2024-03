México presentará este jueves escrito legal contra ley SB4 de Texas

México presentará este jueves un escrito legal contra la polémica ley antiinmigrantes SB4 de Texas, en Estados Unidos, informó la canciller mexicana Alicia Bárcena.

En un mensaje compartido en X, la titular de la Secretaría de Relaciones exteriores (SRE o Cancillería) precisó que se encontraba afinando los últimos detalles del escrito legal para manifestarse en contra de que se detenga y expulse a migrantes sospechosos de ingresar de forma irregular a EE.UU.

“Afinando en SRE últimos detalles de escrito que presentará mañana México en litigio contra ley SB4 en Texas”, compartió.

Además, la canciller mexicana aseveró que México hará todo por detener lo que consideró que es una “medida antiinmigrante, xenófoba y discriminatoria”.

La ley SB4, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, que convertiría en delito el que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios y deportaciones.

El martes estuvo vigente por unas horas, tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió su aplicación, y fue suspendida de nueva cuenta por el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito.

La secretaria de Relaciones Exteriores también recordó que México mantendrá su postura en contra de que los migrantes afectados por esta nueva norma en Texas sean repatriados a México.

“No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia repatriaciones de autoridades de Texas”, apuntó.

En el mismo sentido se pronunció la mañana del miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien avisó que el Gobierno de México no aceptará a migrantes deportados por Texas si entra en vigor la “ley draconiana” SB4.

“Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

El Congreso de la Unión también expresó su rechazo a la controvertida ley migratoria SB4 de Texas al argumentar que está basada en el odio.

“En México levantamos la voz para denunciar y condenar este tipo de acciones autoritarias, basadas en la ignorancia, el odio y la xenofobia”, señaló la presidenta de la Cámara de Senadores, Ana Lilia Rivera.

En el mismo sentido, Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, calificó como “muy desafortunada” esta ley, ya que, aseguró, criminaliza la migración y es violatoria de derechos humanos.

“Es una desproporción calificar como delito el flujo de personas migrantes y cobijar expresiones de odio y discriminación racial”, dijo.