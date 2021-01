México ocupa el penúltimo lugar para enfrentar crisis económica post COVID-19: Imco

En una colaboración para el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), como socio local, coadyuvó a crear el Global Competitiveness Report: How Countries are Performing on the Road to Recovery 2020.

Este ranqueo se evalúa la capacidad de los Estados para adaptarse económicamente al nuevo contexto e iniciar una pronta recuperación, en dicho listado México está en el lugar 36 de 37 .

Para esta edición se presentó lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) denominó El Gran Confinamiento pues, tras la aparición de la nueva cepa de coronavirus, el mundo entero, casi de manera inmediata, comenzó una crisis económica derivado de las medidas de aislamiento social y parálisis productivo. Trabajadores del sector salud durante la pandemia de COVID-19 (Foto: Reuters / Luis Cortés)

Al entender la complejidad del contexto, el FMI decidió cambiar los parámetros de medición para el desarrollo económico presentados por el COVID-19; sin embargo, la tarea de evaluación no se detuvo.

Se reconocen “los extraordinarios eventos ocurridos en 2020 y del esfuerzo global unificado requerido para abordar la crisis de salud y sus consecuencias socioeconómicas”, el WEF suspendió por esta ocasión la difusión de los rankings del Índice de Competitividad Global. No obstante, la edición de 2021 retomará la evaluación comparativa, proporcionando un marco renovado para orientar el crecimiento económico futuro.

En esta ocasión, el reporte define las prioridades de los países para la recuperación y la reactivación económica, la cual se vio mermada por el SARS-CoV-2 con un pico máximo en abril del 2020 y que con la presencia del repunte en algunos países, estos se ven amenazados nuevamente. Trabajadores del sector restaurantero se manifestaron en la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra)

Asimismo, se califica las características que ayudaron a las naciones a ser más eficaces en la gestión de la pandemia e introduce una métrica innovadora que facilita la detección de países mejor preparados para una transformación económica.

De acuerdo con lo publicado por el Imco en un comunicado oficial, “para avanzar hacia la integración total de los objetivos sociales, ambientales e institucionales en sus sistemas económicos durante los próximos cinco años, con el propósito no solo de reactivar su crecimiento, sino también para establecer una nueva dirección que genere una prosperidad sostenible e inclusiva en los años venideros”.

El Imco refiere que si bien la mayoría de los países del mundo están apurados en combatir la presencia del COVID-19, “la coyuntura ofrece una oportunidad para transformar los sistemas económicos para que no solo sean productivos, sino para que también conduzcan a la sostenibilidad ambiental y a la prosperidad compartida”. El gobierno de AMLO ha decidido no contratar deuda para hacerle frente al COVID (Foto: Presidencia de México)

Para poder observar el progreso de esto, el WEF desarrolló una métrica que permite medir el nivel de preparación de 37 países, el cual acota 11 prioridades dividido en cuatro tópicos.

1.- Entorno Propio:

– Garantizar que las instituciones públicas incorporen principios de gobernanza sólidos y una visión a largo plazo, además de generar confianza al servir a sus ciudadanos.

– Actualizar la infraestructura para acelerar la transición energética y ampliar el acceso a la electricidad y las TIC.

– Pasar a una tributación más progresiva, repensando cómo se grava a las corporaciones, la riqueza y el trabajo, a nivel nacional y en un marco de cooperación internacional.

2.- Capital Humano:

– Actualizar los planes de estudios educativos y ampliar la inversión en las habilidades necesarias para los trabajos y los “mercados del mañana”.

– Repensar las leyes laborales y la protección social para la nueva economía y las nuevas necesidades de la fuerza laboral.

– Ampliar la infraestructura, el acceso y la innovación del cuidado de personas mayores, el cuidado de niños y la salud en beneficio de las personas y la economía. Arturo Herrera, titular de la hacienda de México ha replanteado las políticas de administración en México para que no se padezcan efectos negativos (Foto: Reuters / Gustavo Graf Maldonado)

3.- Mercados:

– Incrementar los incentivos para dirigir los recursos financieros hacia inversiones a largo plazo, fortalecer la estabilidad y expandir la inclusión.

– Repensar los marcos de competencia y antimonopolio necesarios en la Cuarta Revolución Industrial, asegurando el acceso al mercado, tanto a nivel local como internacional.

– Facilitar la creación de “mercados del mañana”, especialmente en áreas que requieren de colaboración público-privada.

4.- Ecosistema Innovador:

– Incentivar y ampliar las inversiones de largo plazo en investigación, innovación e invención que puedan crear nuevos “mercados del mañana”.

– Incentivar a las empresas para que adopten la diversidad, la equidad y la inclusión para mejorar la creatividad.

Finalmente, de acuerdo con estos criterios de evaluación, el país mejor calificado fue Finlandia con 69.9 puntos; en el continente americano, Canadá tuvo el puntaje más alto con 64.2, colocándolo en el sexto lugar; sin embargo, a México no le fue bien pues alcanzó 46.9 puntos, poniéndolo por abajo de países de la región como Chile, Brasil y Argentina, que obtuvieron 53.0, 51.0 y 49.0 puntos, respectivamente.

Fuente: Infobae