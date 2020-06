México obtuvo del Banco Mundial crédito por 1,000 mdd, pero no es para financiar respuesta al COVID, aclara Hacienda

México obtuvo un crédito del Banco Mundial por 1,000 millones de dólares. Los diarios Milenio y El Economista detallaron que el préstamo fue solicitado por México y aprobado por el Banco Mundial a finales del mes pasado.

En un comunicado sobre este crédito, la Secretaría de Hacienda señaló que el crédito con el Banco Mundial no financiará actividades de respuesta ante la pandemia de COVID-19.

“Este crédito no es adicional al techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y se ubica dentro de los límites de endeudamiento externo autorizados para el Gobierno Federal en la Ley de Ingresos de la Federación 2020″, refirió Hacienda.

En su cuenta de Twitter, el subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio mencionó que instituciones como el Banco Mundial tienen dos tipos de créditos.

“Uno es dirigido a una actividad sectorial especifica como agricultura o infraestructura. Otro son los llamados DPL que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad especifica”, publicó Yorio.

“El crédito que se hace referencia en las notas de medios es un DPL y no tienen destino específico. En resumen este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el congreso y no va a financiar el programa de respuesta al COVID19”, agregó.