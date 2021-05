México mantiene el cuarto lugar de muertes por COVID-19 en el mundo

A pesar de haber superado las 220,000 muertes por COVID-19, México ha mantenido el cuarto lugar entre los países con más fallecidos por la pandemia por segunda semana consecutiva, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Las autoridades de la Secretaría de Salud dieron a conocer que el país registró 225 descensos por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que acumula un total de 220,384 muertes por la enfermedad, además de lo dos millones 567,139 casos confirmados.

Santa Ceballos, la directora de Vigilancia Epidemiológica puntualizó que las muertes registradas son aquellas que contaban con una prueba positiva previa al virus SARS-CoV-2. Mientras que, por otro lado existen un millón 899,742 personas recuperadas de la enfermedad.

Así, el país atravesó su segunda semana en el cuarto lugar del ranking mundial de muertes por la pandemia. Por delante de México se encuentran India, con un reciente rebrote que llevó a 270,284 pérdidas por la pandemia; Brasil con 434,715 víctimas y Estados Unidos a la cabeza con 585,708 muertos.

Aunque las cifras oficiales muestran un descenso del 12% en la última semana epidemiológica, el país aun tiene un alto índice de exceso de mortalidad con casi 300,000 personas subregistradas desde que inició la pandemia. El país ha recibido 29 millones 163,275 dosis de vacunas de las farmacéuticas (Foto: EFE/Luis Torres)

Las autoridades pronostican que hay un total de 19,299 casos activos estimados, lo que significa que el 1% de los contagiados tendría síntomas de COVID-19. Esto mientras la ocupación hospitalaria ha disminuido un 84% desde que tocó su pico máximo en enero de este año.

En medio de la mitigación de la pandemia, Ceballos advirtió que “el mensaje es no bajar la guardia, esto no quiere decir que no hay pandemia”, pues, la par de la disminución, los semáforos epidemiológicos de los diferentes estados del país han ido cambiando y cada vez se permite la reactivación de más actividades.

Actualmente, ninguna entidad del país está en alerta roja por COVID-19. Sin embargo, Chihuahua, Tabasco y Quintana Roo están en naranja; Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Morelos, Yucatán, Estado de México y la Ciudad de México en amarillo; y Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche se encuentran en verde con bajo riesgo por la enfermedad.

Hasta la fecha, las autoridades han aplicado 22,869,482 de vacunas contra el SARS-CoV-2 de cinco farmacéuticas diferentes. Sin embargo, más solo más de 10 millones tienen el esquema completo. Santa Ceballos, la directora de Vigilancia Epidemiológica puntualizó que las muertes registradas son aquellas que contaban con una prueba positiva previa al virus SARS-CoV-2. (Foto: Reuters/ Carlos Jasso)

Del total, 15,089,962 han sido dosis para personal de la salud, adultos mayores de 50 años y profesores. 1,089,962 han sido únicamente para trabajadores de la salud. Mientras que hay 35,068 (0.1%) dosis que se han perdido por complicaciones en la vacunación.

Por otro lado, se han registrado ,18,376 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) de los cuales 341 han sido graves. De entre ellas, 14,782 están relacionadas a Pfizer-BioNTech; 1,660 a AstraZeneca; 925 a SinoVac; 293 a Sputnik V; 700 a CanSino; 12 son desconocidos y cuatro ocurrieron en el extranjero.

El país ha recibido 29 millones 163,275 dosis de vacunas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics, incluidas las envasadas en México en el laboratorio Drugmex del fármaco chino.

Fuente: Infobae