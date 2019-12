México, listo para recibir a connacionales desde Bolivia

México estaría listo para recibir a connacionales que quisieran regresar de Bolivia por decisión propia tras la crisis diplomática que se enfrenta entre ambos gobiernos, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En conferencia de prensa, descartó que nuestro país tenga intenciones de romper relaciones con Bolivia, luego de la expulsión de la embajadora mexicana, María Teresa Mercado, por parte del gobierno -que calificó de facto- de Jeanine Áñez.

Respecto a lo expresado por el subsecretario de Cancillería, Maximiliano Reyes, sobre un operativo especial para repatriar hasta 10 mil mexicanos residentes en Bolivia, la secretaria Sánchez Cordero dijo que como gobierno brindarían todas las facilidades en caso de que así lo requirieran las familias.

La responsable de la política interior defendió la política exterior de México, que dijo no se conduce por decisiones improvisadas y que, en el caso particular de Bolivia, defiende el derecho de asilo político, que es una tradición de nuestro país.

Yo respeto mucho lo que digan los del PAN y los del PRD porque no hay manera que no se respete una opinión diferente. Yo pienso que nosotros estamos actuando con un gran profesionalismo y sin improvisaciones de ninguna especie y si decirles muy enfáticamente que en cualquier situación México ha abierto sus puertas y no podía ser de otra manera a menos que no tengan presente la historia de nuestro país en estos eventos de asilo político y de refugiados”, señaló.