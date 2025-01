“México está cambiando para bien”; las frases clave y emotivas de Sheinbaum en su discurso por los 100 días de su administración

Este domingo 12 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en el Zócalo de la Ciudad de México su informe por los 100 días de Gobierno, que le dan continuidad al segundo piso de la Cuarta Transformación.

Acompañada de su gabinete legal y ampliado, gobernadores, gobernadoras, legisladores, legisladoras, invitados especiales y ciudadanía, Sheinbaum Pardo lanzó frases claves y emotivas sobre diferentes temas como salud, programas de bienestar, seguridad, educación y mujeres, entre otros.

Las frases de Sheinbaum por sus 100 días de administración

-“El motivo, es rendirles cuentas y afianzar nuestro compromiso de estar siempre cerca, gobernar con el pueblo, para el pueblo y frente al pueblo”.

-“¿Por qué le llamamos segundo piso de la cuarta transformación? Porque los cimientos y la base las puso el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar con el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante”.

-“Que se oiga nuevamente bien, lejos y fuerte: No vamos a regresar al modelo neoliberal, no vamos a regresar al régimen de autoritarismo y fraudes, de corrupción y privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado donde se gobernaba para unos cuantos y no había diferencia entre el poder económico y el político, vamos a seguir con el humanismo mexicano y con la máxima de que por el bien de todos, primero los pobres”.

-“A esos que aún no han entendido que las mujeres podemos, les decimos: así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad, para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las fuerzas armadas”.

-“La discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del pasado. México está cambiando para bien, eso lo saben, incluso los que se quedaron anclados en el ayer”.

-“Estamos viviendo tiempos excepcionales, únicos, extraordinarios en nuestro país, porque es tiempo de transformación y también es tiempo de mujeres”.

-“El nivel de desempleo es de los menores del mundo, no aumentaron la gasolina ni el diésel en términos reales”.

-“Disminuyó la desigualdad y de acuerdo con el Banco Mundial, 9.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2023. Es decir, la cuarta transformación da resultados o dicho de otra forma, la honestidad, da resultados”.

-“Este primero de junio de 2025 quedará grabado en la historia, porque por primera vez, se elegirá democráticamente, sí, democráticamente, es decir, serán elegidos por el pueblo, las y los jueces, magistrados y ministros de la suprema corte de justicia de la Nación”.

-“Haremos de México una potencia científica”.

-“Que no haya dudas, el poder judicial será autónomo, si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la suprema corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo”.

-“Las mujeres ya estamos en la Constitución con reconocimiento a la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual”.

-“No llego sola, llegamos todas”.

-“Como hay mujer presidenta con A, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas”.

-“Dijimos que íbamos a dar continuidad y ampliar los programas sociales hoy convertidos en derechos sociales para el bienestar y estamos cumpliendo”.

-“Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero las y los adultos mayores. Por el bien de todos, las y los jóvenes, por el bien de todos, primero las y los estudiantes, por el bien de todos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

“Para los escépticos y los que ven el mundo con ojos pesimistas les informo que la operación del Tren Maya es un éxito”. «Insisto, deseaban algunos, que no cumpliéramos con nuestro compromiso, No sé qué esperaban, ¿que dijera una cosa y actuara de otra forma?, ¿que me comprometiera en campaña con el pueblo y después lo traicionara? Pues se van a quedar con las ganas»

-“La reforma Constitucional en materia energética permitirá fortalecer aún más a Pemex y a CFE como empresas del pueblo de México.

-“Tenemos estrategia y estoy segura que con honestidad y justicia, seguiremos saliendo adelante”.

-“México es un país extraordinario por su pueblo generoso y fraterno, heredero de las civilizaciones originarias y de la rica historia patria, con héroes y heroínas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo”.

-“El pueblo de México es honesto, trabajador y valiente. Las mujeres y hombres mexicanos sabemos salir adelante siempre. Resistimos, pero nunca nos rendimos”.

-“Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano y la fraternidad entre los pueblos y las naciones”.

-“Siempre tendremos la frente en alto, México, es un país libre, independiente y soberano. Como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, más no nos subordinamos”.

-“La autoridad moral y la honestidad que nos caracterizan, no se compran en la esquina, se construyen con una sola mística, la de luchar por un México con justicia, democracia y libertad”.

-“Ha quedado claro a estas alturas de la historia, que no es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo, el racismo y el machismo, que son reminiscencias de la sociedad de castas de la colonia y del neoliberalismo, lo que produce libertad y democracia, al contrario, eso ensucia y pervierte todo”.

-“Hoy tenemos un México vivo, soberano, independiente, libre, democrático, cada vez más justo, con un pueblo alegre, empoderado y entusiasta”.

-“Servir al pueblo y a la patria es el mayor privilegio que pueda haber. Tengan la certeza que estoy dedicada en cuerpo y alma al bien de nuestro pueblo y de nuestra Nación. En eso, se nos va la vida misma”.

Con información de El Universal