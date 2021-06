México es ejemplo mundial de cómo gobernar para todos: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que se debe de generar riqueza puesto que “no se puede repartir lo que no se tiene”, sin embargo, aclaró que ésta, no se debe de “acumular en unas cuantas manos”. También aseguró que su gobierno es un ejemplo a nivel mundial de “cómo gobernar con el pueblo”.

“Es muy importante el que haya progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso, tiene que haber crecimiento económico y al mismo tiempo bienestar, producir, crear la riqueza, pero también distribuir la riqueza, el equilibrio. No se pude repartir lo que no se tiene, por eso hay que crear riquezas, pero también, no se trata solo de crear riqueza y que se acumule en unas cuantas manos, tiene que distribuirse con equidad, con justicia eso es lo que significa nuestro proyecto de transformación y vamos avanzando”, dijo.

“No es por presumir, pero México es ejemplo a seguir en el mundo en esta forma, en esta manera de gobernar con el pueblo, con honestidad con austeridad, con eficiencia con democracia, garantizando el derecho a disentir, la pluralidad, todo esto es lo que estamos logrando con la participación de todas y de todos, desde la gente más humilde, pobre, hasta los profesionales, integrantes de las clases mediaos, y también los empresarios y aquí esta ele ejemplo, de cómo estamos sumando esfuerzos voluntades todos”, indicó el mandatario mexicano durante el evento de la supervisión de obra de la autopista Mitla-Tehuantepec, Santo Domingo Tepuxtepec, Oaxaca.

Durante su conferencia de prensa del pasado viernes, López Obrador dijo que una parte de la población mexicana, sobre todo la clase media, es quien ayudó a que avanzara el conservadurismo en las elecciones de la Ciudad de México.

Explicó que este sector de población cuenta con una actitud “aspiracionista” que se convierte en “egoísmo” al no querer los cambios que su gobierno, autonombrado como la Cuarta Transformación, está realizando con las personas pobres, quienes comienzan a recibir dinero del presupuesto público.

Asimismo, citó al escritor Carlos Monsiváis para asegurar que los conservadores, como el mandatario los catalogó, busca mantener el statu quo en el país, uno que los beneficiaba por encima de las demás personas.

“Sí tenía razón mi amigo finado Carlos Monsiváis, que me decía: ‘la verdadera doctrina de la derecha’, pero a mí me gusta más hablar de conservadurismo, creo que es más apropiado, que es el que quiere conservar, el que no quiere cambios, el que quiere mantener el statu quo, y decía Monsi: ‘la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía’. ¿Y saben qué también, que hay que seguirlo diciendo? Son clasistas y racistas”, refirió López Obrador.

Ante estas declaraciones, algunas figuras públicas criticaron sus señalamientos e insistieron en que continúa formando un ambiente de polarización entre las personas, pues describir a la clase media como “egoísta” es muy diferente a lo que buscan cumplir, que, de acuerdo con algunos tuits, es “salir adelante” o “hacer crecer al país”.