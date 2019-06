México, entre los países de Latinoamérica con peor capacidad para combatir la corrupción

México se encuentra entre los países latinoamericanos peor calificados para el combate a la corrupción, de acuerdo con el más nuevo ranking de Americas Society andCouncil of the Americas (AS/COA), que calificó de manera global con 4.65 puntos al país.

La AS/COA y la firma Control Risk lanzaron elíndice Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) y los resultados fueron presentados este lunes. El índice mide la efectividad de esta lucha en países latinoamericanos.

En esta primera edición, los países tomados en cuenta fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela, bajo el argumento de que, en su conjunto, las naciones representan cerca del 90 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe.

El puntaje general más alto lo obtuvo Chile, con 6.66 de 10 puntos. En tanto, México se ubicó como el antepenúltimo más bajo. El último peldaño le pertenece a Venezuela, con 1.71 puntos.

-El Financiero-