México domina el comercio de América Latina con Estados Unidos

Estados Unidos representó aproximadamente 31% de las importaciones de mercancías a América Latina y el Caribe (ALC) y 45% de las exportaciones de mercancías desde esta región.

La mayor parte de este comercio es con México, con una cobertura de 77% de las importaciones estadounidenses desde la región y 62% de las exportaciones estadounidenses a la región en 2023.

En 2023, el valor del comercio total de Estados Unidos con la región disminuyó ligeramente (1%), las exportaciones de mercancías de Estados Unidos disminuyeron de 542,800 millones de dólares en 2022 a 517,600 millones de dólares en 2023 y las importaciones de mercancías a Estados Unidos aumentaron de 603,700 millones de dólares a 620,700 millones de dólares.

De acuerdo con un análisis del Congreso de Estados Unidos, las principales importaciones a este país desde la región incluyen vehículos de motor y repuestos, en su mayoría de México.

Al revés, las principales exportaciones estadounidenses desde la región se encuentran en las categorías de maquinaria y repuestos eléctricos, que incluyen productos y componentes eléctricos.

Mientras que las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron de 480,000 millones de dólares en 2023, con un alza interanual de 5%, las ventas de Brasil -el segundo mayor proveedor- a ese mismo destino cayeron 1%, a 41,000 millones de dólares.

En orden descendente, luego siguieron las exportaciones de Colombia (17,000 millones de dólares, -13%), Chile (17,000 millones, -1%) y Costa Rica (11,000 millones, +19 por ciento),

Según el análisis, el Congreso puede considerar si responde o no, con actividades de supervisión u opciones legislativas, a las iniciativas de la Administración del presidente Joe Biden en materia de relaciones económicas con la región de ALC.

El Congreso también podría considerar evaluar la eficacia de los tratados de libre comercio existentes u otros tipos de acuerdos comerciales en la región, buscar medidas más amplias de apertura de mercados como el ALCA propuesto a mediados de los años 1990, o examinar propuestas para un plan estratégico más definido para el Hemisferio.

Por ejemplo, la propuesta Ley de las Américas exige que Estados Unidos desarrolle una política coherente para América Latina. Una de sus propuestas clave es un “camino hacia la membresía” en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Algunos miembros del Congreso se han opuesto a los esfuerzos que abrirían aún más el mercado estadounidense a través de tratados de libre comercio.

Proveedores importantes

Otros exportadores destacados a Estados Unidos en 2023 fueron: Perú (9,000 millones de dólares, 0% interanual), Ecuador (9,000 millones, -16%), República Dominicana (7,000 millones, +2%) y Argentina (7,000 millones, -8 por ciento).

En particular, algunos miembros del Congreso han expresado una creciente preocupación por el marcado aumento de los vínculos económicos de ALC con China, cuyos intereses en la región pueden en ocasiones entrar en conflicto con los de Estados Unidos.

Lo que está en juego han sido las preguntas sobre las oportunidades de exportación perdidas por parte de Estados Unidos, así como las posibles implicaciones de la creciente interdependencia económica de la región con China, incluso como resultado del financiamiento y la construcción por parte de China de proyectos de infraestructura estratégicos a través de su iniciativa One Belt, One Road.