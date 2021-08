México demanda a fabricantes de armas de Estados Unidos

En seguimiento al operativo “Rápido y Furioso”, el gobierno de México demandó el 4 de agosto de 2021 a fabricantes de armas de Estados Unidos.

La demanda del gobierno de México a fabricantes de armas de Estados Unidos es del orden civil.

Esta demanda se interpuso en un tribunal federal de distrito en Massachusetts, Estados Unidos, contra al menos cinco fabricantes de armas.

De acuerdo con la demanda del gobierno de México, las empresas de Estados Unidos que fabrican no hacen lo suficiente para rastrearlas

¿Por qué demanda México a fabricantes de armas de Estados Unidos?

El Gobierno de México informó hoy 4 de agosto que demandó en una corte de Estados Unidos a varios fabricantes de armas en ese país.

En la demanda civil se acusa a compañías estadounidense de:

Prácticas negligentes

Ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente a México

Demanda de México no es contra el gobierno de Estados Unidos

México presentó el miércoles 4 de agosto una demanda en un tribunal de Estados Unidos contra fabricantes de armas.

En una conferencia de prensa, en la que estuvo presente el canciller Marcelo Ebrard, se dejó en claro que la demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos.

Por el contrario, el gobierno federal reconoce los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para reducir y detener el tráfico ilícito de armas.

Entre 2009 y 2011 se llevó a cabo el operativo “Rápido y Furioso”, mediante el cual se introdujeron armas a México con la intención de rastrear a integrantes del crimen organizado.

Sin embargo, los resultados fueron desastrosos para México y no ofreció los resultados esperados para Estados Unidos.

¿A qué fabricantes de armas demandó México?

México demandó a un grupo de empresas fabricantes de armas en Estados Unidos y les exige una compensación.

Los daños a resarcir por los fabricantes de armas en la demanda interpuesta por el gobierno de México ascienden a 10 mil millones de dólares.

Entre los fabricantes de armas que demandó México están:

Smith & Wesson

Barrett Firearms

Colt’s Manufacturing Company

Glock Inc

Sturm, Ruger & Co, Inc

Demanda de México a fabricantes de armas es correcta y justa: Ricardo Monreal

La demanda de México a fabricantes de armas en Estados Unidos fue calificada por Ricardo Monreal como correcta, oportuna, valiente y justa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República subrayó que la demanda se trata de un hecho sin precedente.

Asimismo, explicó que se presentó la demanda en Boston porque ahí tienen el asiento principal las armadoras.

Ricardo Monreal señaló que no solo se exige una reparación del daño, sino evitar que se siga generando la “tragedia de violencia que México vive”

Para el senador, muchos problemas de violencia en México son provocados por el uso ilegal y la introducción ilegal de armas a México.

Fuente: SDP