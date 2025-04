México debe aprovechar la coyuntura como socio estratégico de EU para atraer inversión: ICC

México se mantiene como el socio estratégico de Estados Unidos en la guerra comercial arancelaria, por el T-MEC, pero debe adoptar medidas estratégicas que fortalezcan su infraestructura, promuevan la innovación y desarrollen capacidades tecnológicas que lo hagan más resiliente y competitivo en el largo plazo, recomendó la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés) México.

Ante un entorno global incierto y competitivo, la carrera por atraer inversión extranjera se intensifica, y sólo “aquellos países que ofrezcan certeza jurídica, seguridad y políticas públicas eficientes lograrán consolidarse como plataformas exportadoras”, advirtió el organismo privado.

La International Chamber of Commerce México refirió que para capitalizar esta coyuntura y no perder terreno frente a otros países como India o Vietnam, México necesita enfrentar desafíos estructurales en unidad entre el gobierno y el sector privado, que, de no atenderse, podrían limitar seriamente su crecimiento.

Afirmó que enfrenta limitaciones en materia de infraestructura logística y energética, como es en transporte, conectividad y energía asequible afectan la eficiencia y competitividad del país ante el nearshoring.

Si bien México se mantiene como un socio estratégico para Estados Unidos, beneficiándose del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esta ventaja, aunque relevante, “no es garantía de futuro y para consolidar su posición en el nuevo orden comercial global”.

Y es que más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, lo que representa un riesgo ante posibles revisiones del T-MEC en 2026 u otros cambios geopolíticos, urge que diversifique su comercio.

El siguiente paso es ampliar la presencia de México en Europa, Asia y América Latina es esencial para reducir riesgos y aprovechar nuevos nichos de oportunidad.

“El futuro del comercio global estará determinado por la capacidad de los países para desarrollar y aplicar tecnologías de vanguardia. México necesita invertir decididamente en investigación, talento y digitalización para no quedar rezagado en las cadenas de valor”, expuso la ICC.