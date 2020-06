México, de luto permanente: más de 36,000 muertes entre violencia y Covid-19 en 2020

México vive de luto, convive con la muerte todos los días. Por Covid-19 o violencia, los decesos no cesan en el país, pese a los esfuerzos gubernamentales que asegura emprender la actual administración.

En lo que va del 2020, se han registrado más de 36,456 decesos sumadas ambas causas.



De acuerdo con las cifras oficiales de homicidio doloso reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los actos de este tipo en territorio nacional suman -de enero a mayo de este año- 14,631.



Marzo fue el mes con mayor incidencia de este delito con 3,029.

HOMICIDIOS DOLOSOS EN 2020

Enero 2,991

Febrero 2,772

Marzo 3,209

Abril 2,926

Mayo 2,913

Por la pandemia de Covid-19, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha difundido que las muertes por esta enfermedad suman 21,825.

Esta cifra de fallecimientos aumentará, ya que los los funcionarios sanitarios federales sostienen que la pandemia de nuevo coronavirus será larga en México.

En lo que trabajan las autoridades, mediante las medidas de aislamiento y confinamiento social que han comenzado a relajarse en las últimas dos semanas, es que el sistema hospitalario no quede saturado para poder atender a los enfermos.

“La epidemia sigue y en el momento en que la epidemia se mantenga a una velocidad de crecimiento que permita atender a las personas, se está cumpliendo el objetivo fundamental de las medidas de control y de mitigación“, resaltó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Comparto el sentimiento de todas las personas que viven en el país y que les resulta angustiante, exasperante, desesperante, que pasen los días y sigamos en una epidemia. Comparto ese sentimiento, me parece completamente entendible, pero eso nos puede llevar a una idea no amparada en la realidad de que la epidemia se puede evitar o se puede cancelar o se puede suspender. No, desafortunadamente, no”, añadió.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha encontrado freno a los homicidios dolosos ni a la Covid-19, que suman víctimas todos los días y han vestido de luto al país.

Por: FORBES MÉXICO