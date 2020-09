México crecería 4.6% en 2021 si hay vacuna

Para 2021 Hacienda prevé un crecimiento de 4.6%, pero sujeto a que haya una cura contra el coronavirus.

Al entregar de manera simbólica el Paquete Económico a la Cámara de Diputados, pues fue subido a en un portal web, Arturo Herrera dijo que el gobierno usará los instrumentos a su alcance para mitigar el azote de la pandemia. Indicó que el proyecto se enfoca en la disciplina fiscal, sin más impuestos y sin sobreendeudamiento.

Las obras de infraestructura emblemáticas de este gobierno destacan por los aumentos presupuestales. Para el aeropuerto de Santa Lucía se propone un alza de 283.7% en términos reales, para ejercer 21 mil 315 millones de pesos. Al Tren Maya se busca asignarle 36 mil 288 mdp, 43.6% más. Dos Bocas contaría con 45 mil 050 mdp, 5.6% de incremento.

Los apoyos sociales también ganan, a excepción de dos, pues mientras las becas de nivel medio superior y las de nivel básico suben 10.6 y 1.4%, respectivamente, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro tienen reducciones de 1.8 y 20.2%; la pensión para adultos mayores crece 1.0 por ciento.

Entre las secretarías con mayor aumento real están Turismo, con 641%; Sedatu, con 47%, y Sedena, con 15.8%; las que pierden más son Trabajo, con -20.2%, y Hacienda, -17.3 por ciento.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el gobierno federal utilizará todos los instrumentos a su alcance para mitigar el impacto económico que tienen las familias mexicanas a causa del covid-19, por lo que el Paquete Económico 2021 se enfoca en la disciplina fiscal, sin aumento de impuestos, sin sobreendeudamiento y con mayor gasto en salud, a la inversión y programas sociales.

La actual crisis económica actual no permite grandes márgenes de maniobra en las finanzas públicas, pero estamos muy conscientes de que no hay presupuesto perfecto (…), responsabilidad de mantener la estabilidad económica y financiera, esto no está peleado con tener una vocación social, por eso este Paquete Económico está dirigido a proteger a los que menos tienen, a los ciudadanos, les digo que no los vamos a dejar solos y que de ésta vamos a salir”, expresó durante la entrega del Paquete al Congreso de la Unión.