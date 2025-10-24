México continuará negociaciones del T-MEC pese a suspensión de acuerdos entre EU y Canadá

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió hoy, 24 de octubre de 2025, esperar para saber cómo avanza la relación entre Estados Unidos y Canadá, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció una ruptura de las negociaciones comerciales con el gobierno canadiense.

Durante su conferencia de prensa mañanera, fue cuestionada sobre las posibles implicaciones de esa situación para nuestro país, especialmente con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá (…) No hay que adelantarse, vamos a esperar”, refirió Sheinbaum Pardo este viernes.

La presidenta comentó que en el caso de México, el Gobierno va muy adelantado en las consultas sobre el tratado comercial e indicó que la próxima semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudirá al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El funcionario tendrá reuniones con la administración el presidente Trump para cerrar acuerdos que faltan, indicó.

Vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos, que consideran que son barreras al tratado comercial, muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantado.

De igual manera, al ser cuestionada si México tendría negociaciones independentes con Canadá, en caso de ruptura comercial de ese país con Estados Unidos, la mandataria nacional reiteró que “no hay que adelantarse, vamos a esperar”.