México contiene crecimiento exponencial de homicidios

El crecimiento exponencial de los homicidios dolosos en el país se ha logrado contener, con cifras reconocidas ahora por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), afirmó este lunes el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.

El también encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezó los trabajos de la XLVI Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (SSPC), que por primera ocasión en su historia se realizó de manera virtual, ante las restricciones de reuniones por covid-19 en la Ciudad de México.

Durante el desarrollo de la sesión del CNSP hubo problemas técnicos durante la lectura de los acuerdos que se iban a someter votación entre los integrantes, lo que impidió que se escuchara con claridad, situación que provocó el malestar del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien sugirió que había “pájaros en el alambre”.

Ahí secretario, pues no entendimos ni maíz paloma, creo que hay pájaros en el alambre y no entendimos nada, no sé si el resto del Consejo hay entendido, pero aquí no entendí yo nada, porque tenías ahí doble micrófono”, dijo Rodríguez.