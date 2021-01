Mexicanos recuperarán nivel de ingreso hasta 2027, prevé BBVA

BBVA México consideró que el camino para la recuperación será largo luego de la crisis del covid-19, toda vez que se mantendrá un entorno de inversión bajo y una tendencia del empleo difícil; por lo anterior, la economía regresará a los niveles previos a la crisis hasta 2024, mientras el ingreso de los mexicanos, es decir, el producto interno bruto (PIB) per cápita mostrará señales de recuperación hasta 2026 o 2027.

Carlos Serrano, economista en jefe del banco, señaló que “viene una recuperación muy lenta e incompleta. Estamos estimando que el crecimiento en 2021 es de 3.2 por ciento y vemos más riesgos a la baja porque habrá una primera mitad del año con un bajo dinamismo económico por las nuevas medidas de confinamiento y el crecimiento significativo de los casos, que provocan una caída en la movilidad y la actividad económica”.

“Un crecimiento de 3.2 por ciento para este año será una recuperación incompleta, además de que aún existen riesgos a la baja para el PIB por los niveles de contagio, la extensión del cierre de las actividades no esenciales y el rezago en la producción, pese a la aplicación de la vacuna”.

Al presentar los resultados del análisis Situación México para el primer semestre del año, Serrano dijo que si se confirma la contracción económica de 9 por ciento en 2020, para llegar al mismo nivel de antes de la pandemia se necesitará crecer 10 por ciento en 2021, es decir, todavía vamos a estar muy lejos de los niveles previos a la crisis.

“Creemos que el PIB se podrá alcanzar hasta 2024 y en términos per cápita hasta 2026 o 2027”.

El economista en jefe de BBVA México mencionó que en general la emergencia sanitaria tendrá un efecto de larga duración por el fuerte deterioro en el mercado laboral y la pérdida de más de un millón de empleos formales, que podrán regresar a los mismos niveles hasta 2023.

Lo anterior no considera a todos los que ingresan cada año al mercado laboral, la desaparición de pequeñas y medianas empresas, lo que representa una economía más informal o de menor tiempo de trabajo.

Aunado a esto, la baja respuesta fiscal por parte del gobierno para apoyar a las empresas y a las familias tendrá como consecuencia un peso mayor en la recuperación, al no tener una política fiscal que respondiera a la emergencia en comparación con la de otros países.

Paradójicamente, para Carlos Serrano “esta austeridad fiscal no está siendo recompensada por los mercados y las calificadoras, y va terminar trasladándose en una recuperación más lenta y probablemente en una trayectoria de sostenibilidad de deuda peor. No se logró tener una política fiscal que apoyara a las familias, empleo y sector salud, y tampoco se logró tener una recompensa significativa de los mercados que no han tratado mejor a México ni en términos de deuda ni de las propias calificadoras”.

Agregó que en adelante será necesario mejorar la confianza y los niveles de inversión en el país a fin de aumentar los niveles de empleo, así como otorgar garantías por parte de la banca de desarrollo para poder otorgar créditos para capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas.

“La inversión se ha debilitado por una serie de decisiones de política pública que han generado incertidumbre entre los inversionistas y que ya venían resultando en una caída de la inversión desde antes de la pandemia. Si no se logran revertir estás señales de incertidumbre, de que las reglas del juego pueden cambiar a la mitad del partido, esta no se va a recuperar y por lo tanto los empleos no mejorarán”.

MERCADO LABORAL

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en diciembre pasado la población ocupada se redujo en 95 mil personas, lo de que de acuerdo con Grupo Financiero Monex, esto representa la segunda disminución más importante desde el desplome de abril, cuando comenzaba el confinamiento.

Los analistas de Banorte indicaron que la tasa de desempleo cayó a 3.8 por ciento y la pérdida de los 95 mil empleos es mejor a lo que se suele ver en el periodo, pues el promedio entre 2005 y 2019 era de 260.2 mil. De acuerdo con el Inegi, en diciembre hubo una disminución de 426 mil personas de la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 55.4 millones a 54.9 millones; con esto, de los 12 millones de personas que salieron del mercado laboral en abril, la recuperación se mantuvo en alrededor en 9.5 millones para diciembre.

Para Monex, desde noviembre pasado el mercado laboral interrumpió su mejoría debido a los nuevos cierres y afectaciones ocasionadas por un repunte en los casos de covid-19 y al momento la brecha laboral es 60 por ciento mayor que en 2019, por lo que la recuperación de la tasa de desempleo difícilmente impactará en los indicadores del consumo. Indicó que el porcentaje de desempleados con más de seis meses sin encontrar trabajo es el triple que en 2019 y esto ha llevado a algunos segmentos de la población a abandonar la búsqueda.

La ocupación informal en diciembre ascendió a 29.5 millones y la Tasa de Informalidad Laboral se situó en 55.8 por ciento, cifra inferior en 0.4 puntos porcentuales comparada con noviembre.

REUNIÓN VIRTUAL CON LA ANTAD CDMX ANALIZA AHORA REAPERTURA DE TIENDAS

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) planteó reabrir las tiendas departamentales la próxima semana bajo el cumplimiento de protocolos sanitarios para salvaguardar la salud de los trabajadores y clientes.

La tarde de ayer los secretarios de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, y Turismo, Carlos Mackinlay, entre otros funcionarios, se reunieron de manera virtual con representantes de la Antad para analizar la posibilidad de reabrir los establecimientos para reactivar la economía de manera segura.

Akabani manifestó que el gobierno capitalino trabaja para favorecer la economía de este sector sin arriesgar la salud de las personas, por lo que la propuesta se discutirá con el Consejo Epidemiológico de la Ciudad y se continuarán las reuniones virtuales para encontrar una solución

Fuente: Milenio