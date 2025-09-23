Mercado mantiene expectativa de crecimiento del PIB en 0.5% para 2025 : Encuesta de Citi

El consenso de expectativas del mercado mantiene sin cambio su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de México en 0.5%, por segunda quincena consecutiva, de acuerdo con información recabada por Citi.

El pronóstico contrasta con la proyección actualizada del gobierno federal, que es de 1% puntual, tasa de crecimiento en la que también coincide la revisión de expertos del FondoMonetario Internacional (FMI). Una tasa de crecimiento que es la misma que tenía la media de los especialistas encuestados por Citi al iniciar el año.

En el detalle de la información se puede ver que solo dos especialistas de los 38 consultados, estiman que la economía mexicana registrará una contracción en el PIB. Se trata de Scotiabank México y la operadora de fondos de inversión Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex), que coinciden en anticipar un desempeño negativo en 0.1 por ciento.

El número de grupos financieros que esperan una contracción, ha disminuido e desde el máximo de 12 que tenían este panorama en la encuesta recabada por Citi el 20 de mayo. Y los dos que aún tienen este pronóstico, matizaron la profundidad esperada en el desempeño negativo que entonces tenían en -0.5% para el caso de Scotiabank y -0.3% que tenía Valmex.

El resto de los analistas, que son 36, tienen estimaciones que van del 0.1% al 0.8 por ciento. Cabe destacar que no hay uno solo de los 38 entrevistados que espere un crecimiento de 1% como el que prevén el gobierno federal y el Fondo Monetario Internacional (FMI) según sus previsiones actualizadas.

Y el grupo consultado que tiene laprevisión más alta de crecimientopara la economía en 2025, es Bankaool que anticipa un avance de 0.8 por ciento.