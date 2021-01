Mensajes que mandó fiscal de EU contra Cienfuegos fueron insuficientes como pruebas, asegura Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, indicó que durante una llamada con el entonces fiscal de Estados Unidos, William Barr, anticipó que las pruebas entregadas por el gobierno estadounidense, que fueron mensajes de Blackberry, no serían suficientes para ejercer acción penal contra el general Salvador Cienfuegos.

¿Qué dijo? En conferencia “En la primera llamada que yo tuve con el fiscal general de EUA, el señor William Barr, que tuvo una actitud muy seria y abierta. Para la segunda llamada nosotros ya habíamos recibido las copias fotostáticas de las carátulas de celulares con llamadas, en ese tiempo con una plataforma Blackberry, y lo que manifestamos fue, -en México de previo y especial pronunciamiento, con estos elementos que ustedes están enviando no podríamos sujetar a proceso, es decir lograr que un juez de control vincule a proceso a un detenido, no se podría, pero agradecemos que la hayan mandado”.

Ebrard recordó la frase “sería suicida” no hacer nada en el caso Cienfuegos, y, en ese sentido explicó: “yo dije que para México sería suicida no hacer nada, pero ojo lo que hizo la Fiscalía es citar a comparecer a Cienfuegos, lo que nos informa la Fiscalía es que de los elementos que proporcionó el fiscal de los Estados Unidos, confrontados con la defensa de Cienfuegos, investigados por el Ministerio Público, no hay elementos para sustanciar la causa en contra del general, es lo que dice. No es que no se haya hecho nada, sí se hizo”.