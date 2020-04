Médicos podrán dictaminar muertes por covid-19 aún sin prueba de laboratorio

El Comité de Vigilancia Epidemiológica publicará las modificaciones a normas sanitarias para que los médicos dictaminen si un deceso ocurrió por el covid-19 aún cuando se carezca de la prueba de laboratorio, informó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud tras calificar de “obsesivos e ignorantes” aquellos que acusan al gobierno de ocultar cifras con las neumonías atípicas.

La valoración de la causa de cada deceso, sin prueba diagnóstica por laboratorio, aclaró, tendrá un sustento en la valoración del especialista sobre el expediente clínico y en los síntomas de la personas fallecida, así como en el expertos médico para descartar otras posibles causales infecciosas y que no están vinculadas al covid-19.

Esos elementos son esenciales para descartar, subrayó, otras posibles causas “algunas de ellas infecciosas y otras de ellas no infecciosas” porque “ no todas las características radiológicas o clínicas, epidemiológicas son necesariamente compatibles con la sospecha de covid-19, por eso es importante el dictamen, no solamente es un asunto estadístico de súmese y ya, se necesita la experiencia clínica de quien conoció al paciente, a la paciente para atender esta información y este consenso de dictamen”.

López-Gatell aseguró que ”me llama un poco la atención que de repente viene por oleadas en la redes sociales y en las columnas periodísticas, una angustia muy importante sobre las neumonías atípicas y pocas veces veo que esa angustia esté como un acto de empatía y de compasión, de respeto y de cariño a las personas que tristemente pierden la vida; más me parece como una obsesión, en términos de una confusión, o de la persistencia de ignorancia, a pesar de que aquí lo hemos explicado”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El funcionario federal también aclaró que la Secretaría de Salud jamás ha condicionado la prueba para atender y diagnosticar covid-19 en hospitales públicos y menos aún en los privados, donde la gente tiene la opción de acudir con base a sus propios ingresos porque no hay en ese sentido un convenio de colaboración de subrogación de servicios.

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-medicos-podran-decidir-si-muertes-son-por-covid-19