“México ya es una potencia económica”, afirma AMLO

Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la economía del país lo convierte ya en una potencia económica ‘por una mejor distribución de la riqueza’.

A pregunta del periodista llamado ‘Lord Molécula’ sobre si México ya podría soñar con ser una potencia económica el mandatario respondió que México ya lo es.

‘México ya es una potencia económica, sobre todo porque se procura la distribución del ingreso, de que sirve tener mucho dinero en pocas manos, nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen, eso ya no sucede en nuestro país, antes los potentados no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, pagaban impuestos los campesinos, los obreros, los profesionales, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagaban impuestos, es increíble, el impuesto sobre la renta lo pagan más los trabajadores que los de mero arriba’, expresó.

AMLO destacó que el país ya es una potencia económica por una mejor distribución de la riqueza “tenemos crecimiento con bienestar”.

El mandatario subrayó “¿de qué sirve tener mucho dinero en pocas manos? nosotros queremos crecimiento con bienestar, una mejor distribución de la riqueza, no que unos cuantos sean inmensamente ricos mientras millones se empobrecen, eso ya no sucede en nuestro país”.

López Obrador destacó que el modelo económico promovido por su administración está funcionando.

“Hay crecimiento, se están recuperando los empleos, no tenemos inflación desbordada aún cuando se están liberando muchos fondos en Estados Unidos. Hay mucho circulante, porque están estimulando mucho el consumo y eso tiene un efecto en nuestro país”.

El presidente insistió en que se continuará cuidando la inflación y que “no ha habido devaluación, esto no ha sucedido en 50 años, desde los años 70 del siglo pasado, que no haya devaluación del peso”.