Médico mexicano evita tragedia en el vuelo 421 Miami-CDMX

Un cirujano mexicano que viajaba en el asiento 15 B con del vuelo 421 de Aeroméxico con destino Miami a Ciudad de México salvó la vida este domingo a una dama que ocupaba el lugar 15 D, alrededor de las 20.30 horas tiempo del Golfo de México.

Pablo Orozco Obregón, cirujano que trabaja en el Centro Médico ABC de la capital del país y quien debió ocupar otro asiento en el vuelo, reaccionó de inmediato mientras María Gracia Parra, que reside en México, pero venezolana de nacimiento, se asfixiaba al cerrarse su tráquea.

El motivo de la asfixia temporal fue la ingesta de una botana, Chetos, que generó se le atorara en la tráquea, por lo que el médico cirujano graduado de la Universidad La Salle, aplicó de inmediato la maniobra de Hemlich.

Además de ser cirujano general, Obregón Orozco cuenta con una especialidad en gastroenterología por la UNAM y ante la sorpresa de quienes ocupaban las filas cercanas, pudo auxiliar de manera oportuna a la inesperada paciente a 37 mil pies de altura.

La tripulación y las asistentes de vuelo permitieron actuar al Doctor Obregón Orozco, debido a que se identificó de forma oportuna para ejecutar los primeros auxilios.

“Fueron unos chetos, el doctor me explicó que en ocasiones el polvito puede generar ese efecto, pero se me cerró la tráquea y no podía respirar”, declaró María Gracia una vez que fue estabilizada.

Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General, Pablo Orozco Obregón se convirtió en el héroe del día para María Gracia, quien después de recibir su ayuda le miró con ojos dulces y le agradeció su intervención.

El vuelo de 421 de Aeroméxico salió una hora retrasado, a las 19.30 horas del Aeropuerto Internacional de Miami y tuvo una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos.

La tripulación del vuelo se mantuvo en todo momento atenta a las necesidades de la pasajera después del incidente.

La pasajera venezolana radica en Cuernavaca y de acuerdo a su cuenta de Facebook es psicóloga graduada de la Universidad Rafael Urdaneta de Táchira y es especialista en biodanza, la cual es una técnica que se utiliza junto con la música para potenciar a las personas.

Fue un fortuito encuentro a 37 mil pies de altura de dos profesionales, uno que se encarga de sanar el cuerpo de las personas, mientras que la otra lo hace con el alma y la psique de los seres humanos.

Por fortuna esta historia hoy tuvo un final feliz.

Por: Víctor Hugo Arteaga.