Médico de Edomex fue golpeado por familiares de una menor que falleció bajo su cargo

Un médico del Hospital San Rafael, localizado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue golpeado por familiares de una paciente que falleció tras una operación que le realizó.

Aunque apenas se dieron a conocer los hechos, las agresiones fueron captadas por las cámaras de seguridad del nosocomio, ubicado en el kilómetro 43 de la autopista México-Querétaro, el pasado 21 de noviembre.

En las imágenes se observa al médico cardiotorácico José Navarro, siendo sacado a la fuerza por dos sujetos que cierran una reja del hospital para propinarle algunos golpes en la calle, asegurando que la muerte de su familiar fue por negligencia médica.

Poco después aparecen otros dos sujetos con intenciones de agredir al médico que acababa de salir del quirófano. A los pocos segundos dos patrullas arribaron y se se estacionaron cerca de los sujetos. El médico fue amenazado y golpeado por los familiares de la muerta (Foto: Captura de pantalla)

De las unidades descendieron dos policías municipales, evitando que el médico pudiera ser llevado a otro lugar o fuera gravemente herido.

De acuerdo a una entrevista que dio José Navarro a Denise Maerker para su espacio televisivo nocturno, los sujetos que presuntamente eran familiares de la adolescente de 14 años lo amenazaron y sacaron a golpes del hospital.

“Me sacan prácticamente del quirófano a patadas, a golpes. Primero me bajan entre dos, cuando bajé ya había un tercero, luego otro sujeto. Me sacan de la clínica a golpes, a amenazas”, dijo.

Según lo relatado en el noticiario la menor de edad falleció durante una cirugía realizada en octubre del 2020, tras sufrir cuatro infartos. Sin embargo, los familiares apuntaron al médico que intentó salvarla como el culpable de su muerte, y un mes después acudieron al nosocomio para golpearlo en presunta venganza. Los sujetos sacaron al médico a la calle (Foto: Captura de pantalla)

“Porque maté a la niña, según ellos, siendo que este tipo de problemas no ocurren de un día para otro. Hay una evolución de al menos dos meses para que se formen este tipo de problemas”, señaló.

Luego del evento, el médico fue presentado ante el Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, por una acusación de la familia de la menor por el delito de homicidio.

Al realizarse la necropsia las autoridades determinaron que la joven había fallecido por una infección grave en todo el cuerpo y no por negligencia médica.

Cabe recordar que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 incrementó el número de médicos y enfermeras agredidos. El médico fue tirado al piso por los familiares de la paciente (Foto: Captura de pantalla)

Desde el pasado mes de abril, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), condenaron las agresiones contra el personal médico.

Según la dependencia, además de los ataques físicos e insultos en la vía pública o sus vecindarios, los médicos han denunciado la negativa de venta de alimentos en comercios o del acceso a servicios de transporte. Por ello, hizo un llamado a la población a respetar al personal de salud y detener las agresiones.

“Son quienes atenderán nuestra salud y la de nuestros seres queridos. No solamente merecen respeto, como cualquier otra persona, sino que requieren de nuestra solidaridad. En lugar de violencia e insultos, merecerían trato preferente en las filas del supermercado y en el acceso al transporte, así como respeto y gratitud en vecindarios y al pasar por las calles”, señaló.

Cabe recordar que las actitudes discriminatorias son contrarias a la ley y a los derechos humanos, pero además, en algunos casos constituyen conductas delictivas consignadas en el Código Penal.

