“Me gustó mucho”: AMLO aplaude manifiesto de gobernadores de Morena en apoyo a Salgado Macedonio y Morón

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró el manifiesto de gobernadores de Morena en apoyo a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes les fueron retiradas sus candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, por violar la ley electoral al no presentar gastos de precampaña.

“Ayer salió un manifiesto de gobernadores afines al partido que postuló a Félix Salgado Macedonio que me gustó mucho, porque demuestra que va a quedar para la historia de cómo el Tribunal dice una cosa y luego se contradice, quién sabe qué les hizo cambiar de parecer”, dijo.

“Lo explican muy bien, es irrebatible el argumento de los gobernadores (…) Esto es para la historia”.

Ayer en un comunicado, los mandatarios de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México consideraron “excesiva y constitucionalmente desproporcionada” la medida contra Salgado Macedonio y Morón Orozco, tal y como reflexionaron los propios magistrados del Tribunal Electoral al descalificar la primera resolución del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los gobernadores de Morena criticaron que se restringiera el derecho de los ciudadanos de Guerrero y Michoacán a elegir a sus gobernantes, lo que atenta contra la democracia.

“No es la primera vez que el INE y el TEPJF actúan con parcialidad y contra la voluntad popular de avanzar hacia una verdadera democracia”, condenaron.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que la cancelación de ambos registros “es lo que le sigue de raro”, y arremetió contra el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la resolución, a quienes incluso calificó como de “enemigos de la democracia”.

“No quiero meterme pero está lo que le sigue de raro, dejemos que el pueblo sea el que elija, ¿ustedes creen que estos consejeros, estos magistrados defienden la democracia? No, aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia, no quieren la democracia, esos organismos (INE y TEPJF) los crearon para que no haya democracia”, adujo.