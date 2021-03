MC se quedará sin candidatos en 4 regiones de Guerrero por amenazas

En 15 municipios de cuatro regiones del estado de Guerrero, el partido Movimiento Ciudadano no postulará candidatos a cargos de elección popular, ya que han sido amenazados por el crimen organizado, afirmó el dirigente estatal del partido, Adrián Wences Carrasco.

En conferencia de prensa, advirtió que la pandemia por el coronavirus y la amenaza constante de los diferentes grupos criminales han hecho estragos en las estructuras partidarias, al grado de impedir que participen en la elección.

En la zona de la Tierra Caliente, los municipios que están pegados a Michoacán como son Pungarabato, Coyuca de Catalán, Zirándaro, Tlalchapa, y Teloloapan, no se postulará a ningún candidato. En la zona Norte del estado, Canuto Neri con cabecera en Acapetlahuaya, Ixcapuzalco o Pedro Asencio Alquisiras, Pilcaya y Tetipac, sin tocar Apaxtla, además de Tepecoacuilco no se puede”, afirmó el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Adrián Wences Carrasco.

Reprochó que de la seguridad que le corresponde al gobierno federal, no han dicho nada a pesar de que se les pidió la seguridad para poder competir de manera pacífica en los próximos comicios.

Agregó que no tienen muchas opciones para participar, “pues ir a Tecpan de Galeana, Zihuatanejo, Petatlán, y La Unión, y en el municipio de Coahuayutla, no podremos participar, la vez pasada no pudimos participar y ahora menos”, dijo.

“No podemos ni siquiera decir en qué municipios los fueron a visitar a sus domicilios para decirles que no participen”, agregó Wences Carrasco.

Milenio