Mayo Zambada habría sido engañado para viajar a EU, reporta WSJ

El capo de la droga mexicano Ismael “El Mayo” Zambada fue arrestado por agentes estadounidenses, después de que un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa lo engañó para que volara a Texas, reportó el The Wall Street Journal.

EXCLUSIVE VIDEO: El Mayo Zambada arriving along with Joaquín Guzmán López and another male at a Dona Ana County private airport and greeted by DEA agents. pic.twitter.com/jm3d31nTqN

— Luis Chaparro (@LuisKuryaki) July 26, 2024