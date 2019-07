Mata a un repartidor, acuchilla a dos meseras y amenaza a policías

Minutos de terror vivió la esposa de un sujeto que perdió el control mientras desayunaban en un restaurante en Ayotlán, Jalisco. De pronto, pareció impulsado por un resorte, se puso en pie y se dirigió a la cocina, de dónde salió con dos cuchillos y a su pasó hirió a dos meseras.

No por pelón estoy loco… te voy a sacar los ojos: desquiciado en Jalisco pic.twitter.com/kXvcSvVFYD — Ángel Salinas (@SalinasAngel) July 23, 2019

El hombre, visiblemente descontrolado, sembró el pánico entre los comensales, quienes emprendieron la huida ante los gritos del enardecido sujeto, que a su paso se topó con un repartidor al que apuñaló; debido a las heridas, el sujeto murió desangrado en el lugar.

El atacante salió del lugar, donde al ver a elementos de seguridad, los encaró y los amenazó con los cuchillos, hasta que uno de los uniformados le disparó a una de las piernas…

Fue ahí, dónde el hombre se ‘desató’ en amenazas en contra de los policías… “La guerra empezó, hijos de su pu… mad…”.

Y en especial con el que le disparó: “Te vas a acordar de mi… así quebrao te voy a sacar los ojos hijo de…”.

Exigió al elemento que revisaba la herida: “Entablillame bien perro porque ahorita voy a matar a ese hijo de su put… mad…”.

Aún sometido no dejó de lanzar insultos…

“Piensan que porque estoy pelón estoy loco. Hijos de su put… mad… porque me dieron droga mala piensan que me hicieron pendejo, tomé de la buena, pendejos, que es el maíz, el trabajo, el fruto de los hombres, la tierra es de los que la trabajan, no de los putos lacras que matan puercos como ustedes y los meten a salchichas, pendejos, que no han oído las noticias, que hay fosas clandestinas”.

Y agregó:

“Van a pagar cuentas, las cuentas, las cuentas, ay, ay, ay.. mi vieja también la va a pagar porque me hizo fotos… vean la serie de Magdalena, pendej… pa’ que vean con quién estaban”

“Me lo van a pagar con creces, sembrando frijol y maíz como unos putos gatos, como unos puercos, quieren ser puercos pa’ matarlos, verdad”.