Más del 50% de padres no saben identificar el abuso sexual en sus hijos

Más del 50% de padres no saben identificar que sus hijos son víctimas de abuso sexual, tampoco conocen cómo enfrentar o reaccionar ante una situación de agresión sexual a la primera infancia que va de los 0 a los 6 años de edad, de acuerdo con un informe de la organización civil Guardianes Mx.

Entre los hallazgos principales del estudio “Violencia en la Primera Infancia”, la organización encontró que los cuidadores de niñas y niños de esa edad consideran importantes los primeros años de vida y son conscientes de lo relevante que es el desarrollo físico y mental; sin embargo no tienen claro el impacto de la violencia a esa corta edad, ni la importancia de resolver los conflictos emocionales.

“Más del 50% no sabe identificar el abuso, no sabe cómo enfrentarlo, o niega la posibilidad de que suceda. Y aunque el 40% de la población encuestada cree reconocer los síntomas, el reto está en tener protocolos adecuados de actuación y ante estas situaciones recurrir a especialistas […] en México el desconocimiento sobre el tema es muy alto”.Guardianes Mx

Para realizar este estudio, la organización realizó entrevista a 400 personas en toda la República mexicana con motivo del Día Nacional contra El Abuso Sexual Infantil, que se conmemora el 19 de noviembre.

Otros hallazgo relacionados con el abuso infantil refieren que basados en sus experiencias personales, pocos reconocen abusos y heridas emocionales en sus hijos; incluso revelaron que 6 de cada 10 padres y madres dijeron haber sufrido durante su infancia algún tipo de maltrato que les dejó heridas emocionales.Recomendamos:

Acciones para erradicar el abuso infantil

Luego de todos los resultados obtenidos, Guardianes Mx señaló que como primer paso es importante que padres y madres reconozcan la importancia de la primera infancia en el desarrollo de sus hijas e hijos.“Aunque más del 40% de la población encuestada cree reconocer bien los síntomas, aun para profesionales es difícil detectar el abuso sexual infantil, ya que nunca es un asunto sencillo. El trauma tiene múltiples formas de manifestarse, generalmente intentamos huir o negar las situaciones que nos causan dolor y evitamos hablar de ellas”.Guardianes Mx

¿Cuáles son los principales síntomas?

Las principales señales de alerta en casos de abusos a menores, la organización civil señaló que el abuso sexual no es cuestión únicamente de que exista o no una violación, pues en ocasiones cuando no hay una secuela física, los adultos junto a las autoridades de investigación, descartan el abuso y revictimizan a los menores.

Uno de los síntomas clave es el de cambios en el comportamiento, empiezan a mostrar conductas súbitamente agresivos; o adquieren comportamientos “hipersexualizados” con conocimientos sobre sexualidad y erotismo que no se corresponde con su edad.

Fuente: SDP Noticias