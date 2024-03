Más de 50 mil personas muestran apoyo a Sheinbaum y su segundo piso de la 4T en Oaxaca

En una gira de dos días, *Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Presidencia de México* por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) visitó cuatro municipios de *Oaxaca*, donde su visión del segundo piso de la transformación fue respaldada por *54 mil personas*, quienes mostraron gran alegría por la continuidad del proyecto de la 4T.

En su paso por el estado Sheinbaum encabezó reuniones con más de *34 mil oaxaqueños y oaxaqueñas* en los municipios de *Puerto Escondido y Santa María Huatulco*, donde destacó que la 4T será un gobierno del pueblo y para el pueblo, tal y como lo ha hecho el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

*“Como profesionistas, como científicos, siempre debemos estar cerca del pueblo, no vivimos allá en una torre de cristal y siempre lo he dicho, a mí mi educación me la pagó el pueblo de México y hay que regresar al pueblo de México lo que nos dio, por eso queremos educación, salud, vivienda, bienestar, más democracia y más justicia”,expresó.*

Por su parte en *Tlacolula de Matamoros y Miahuatlán de Porfirio Díaz*, la abanderada de Morena, el PT y el PVEM compartió algunos de los proyectos que serán clave para seguir transformando a esta gran región ante *20 mil personas*.

*“Vamos a continuar con los caminos artesanales, ya casi están todos los caminos artesanales a las cabeceras municipales, pero ahora vamos a ir hacia las Agencias para que haya más caminos. Otro tipo de caminos son los caminos saca cosechas en muchos lugares que son necesarios; caminos rurales que también son necesarios el mantenimiento y rehabilitación de los caminos”, agregó.*

Desde su llegada al estado Claudia Sheinbaum recibió muestras de afecto por parte del pueblo de Oaxaca entre abrazos, cárteles, palabras de apoyo, así como porras al grito de ¡Presidenta! que se escucharon en cada kilómetro de su recorrido.