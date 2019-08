“Mario está muy malherido”, señala hermana de chihuahuenses lesionados en El Paso

Cristina de Alba, hermana de Mario de Alba Montes, uno de los tres chihuahuenses que resultaron lesionados en el tiroteo ocurrido la mañana de ayer sábado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, dio a conocer que su hermano se encuentra “muy malherido” tras el ataque armado.

Entrevistada por el portal informativo La Saga, Cristina relató que tuvo conocimiento del hecho por medio de las noticias, además de que destacó que en primera instancia, no sabía que Mario su hermano, se encontraba de paseo en la localidad señalada junto a su esposa y su hija, por lo cual fue cerca de 3 horas después cuando se enteró que su familia había resultado afectada.

“Yo me enteré (de la balacera) por las noticias el día de ayer a las 11 de la mañana, pero no sabía que mi hermano estaba de paseo en El Paso, Texas. Me avisaron a las 2 de la tarde que había estado en el lugar de los hechos donde había esta tragedia”.

Además, detalló que tanto su cuñada, quien en el tiroteo recibió un balazo que lesionó una de sus manos y el costado izquierdo, como su hermano, quien ya fue intervenido quirúrgicamente, se encuentran en estado delicado, sin embargo destacó que de ellos, es Mario quien resultó más afectado.

De la misma forma, explicó que su sobrina tiene alojada en su pierna un proyectil, el cual no le ha sido extraído por el momento.

“Él salió muy malherido, mi cuñada también y mi sobrina. Mi cuñada está estable, recibió un impacto en el lado izquierdo y entra a cirugía ahorita porque le dio también en la mano. Mi hermano está muy malherido, lo operaron ayer y lo van a operar mañana, está muy, muy malherido, él sí está muy delicado. Mi sobrina le entró una bala en la pierna, está internada pero no se la van a sacar hasta después. Por lo pronto están los tres internados recibiendo atención médica”.

Finalmente, refirió que las autoridades mexicanas, a través de la embajada, ya se pusieron en contacto con ellos, pues incluso algunos funcionarios se han trasladado a los hospitales donde se encuentran internados para brindar el apoyo necesario.

Fuente: SDP Noticias/La Saga