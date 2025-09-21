Marina mejora la calidad de vida de pacientes con Parkinson con cirugías y tecnología única en México

La Secretaría de Marina (Semar) mejora la calidad de vida de pacientes con Parkinson con cirugías de estimulación cerebral y tecnología de precisión única en México.

El Centro Médico Naval realizó con éxito dos cirugías usando un equipo de alta precisión que se emplea por primera vez en México: el sistema de estereotaxia Leksell Vantage.

La cirugía consiste en implantar pequeños electrodos en zonas específicas del cerebro que controlan el movimiento.

Los electrodos envían pulsos eléctricos que ayudan a reducir síntomas como el temblor y la rigidez.

Para la colocación de electrodos con seguridad se usa una “guía” tecnológica tridimensional (la estereotaxia), que permitió a los neurocirujanos navales llegar con precisión milimétrica al punto correcto del cerebro.

Este procedimiento está indicado para pacientes con Parkinson avanzado —normalmente con más de cuatro años desde el diagnóstico— que tienen síntomas motores graves y que ya probaron otras terapias sin obtener alivio suficiente.

Cada uno de los dos casos en los que se realizó la intervención fue valorado por un equipo multidisciplinario (neurólogos especialistas en trastornos del movimiento, neurocirujanos y personal de enfermería y anestesia) para garantizar que la operación fuera la mejor opción.

La cirugía requiere una preparación compleja y la participación de un equipo grande y especializado; puede involucrar a más de una docena de profesionales y suele durar muchas horas.

El resultado de estas operaciones es una reducción importante de los síntomas motores, mayor independencia en las actividades diarias, menos necesidad de medicación y una mejora en la confianza y calidad de vida del paciente.

La Secretaría de Marina demuestra así su capacidad para realizar operaciones médicas de alta complejidad y confirma que el Sistema de Sanidad Naval se mantiene a la vanguardia tecnológica y médica en el país, aportando soluciones reales que benefician a la población.

¿Qué es el Parkinson?

La enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que ocasiona trastornos del movimiento, mentales y del sueño, además de dolor y otros problemas de salud.

Es progresiva, con lo que empeora con el tiempo y no tiene cura.

Se caracteriza por provocar temblores en extremidades y contracciones musculares dolorosas, así como dificultad para hablar.

El Parkinson suele afectar a personas mayores, especialmente a hombres. La mayoría de quienes padecen la enfermedad también desarrollan demencia.

Hasta el momento se desconoce su causa, en tanto que su tratamiento incluye medicamentos, fisioterapia y cirugías que no suelen ser accesibles.