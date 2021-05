María, de 80 años, es la candidata más longeva en las elecciones de Colima

María del Pilar Ventura Gaona, de 80 años de edad, ha decidido dar un paso adelante para tratar de cambiar la situación de los adultos mayores en la localidad de Minatitlán, en el estado mexicano de Colima, lugar donde estas personas sufren múltiples injusticias y precariedades.

Para ello, la octogenaria se ha lanzado como candidata a Síndica en las elecciones municipales que se realizarán el próximo 6 de junio en México. Su historia fue difundida en un reportaje del noticiero Televisa, que destaca el hecho de que Ventura Gaona es la mujer con más edad en competir en este tipo de comicios en la historia del país, según datos del Instituto Electoral del estado.

A ella la reconocen en Minatitlán por su activismo humanitario, ya que se ha desempeñado por más de 20 años como gestora comunitaria, dedicada a la atención de personas mayores de 70 años. La describen como una mujer “maciza”, con energía, que le gusta bailar danzón, cantar, tejer y confeccionar ropa, cuando no realiza sus visitas casa por casa a los adultos mayores de su comunidad.

“Yo tengo 80 años y no me gustaría verme un día sentada estirando la mano para que me dieran una caridad”, dice la candidata en el reportaje, donde resalta que con su candidatura busca crear una guardería para atender a los adultos mayores y brindarles comida, techo, atención médica y compañía.

Está contenta con su aspiración política porque nunca pensó que pudiera tener “una oportunidad tan linda y tan rara”. “Mi hijo me dijo: ‘¿mami has pensado esto, qué es lo que quieres hacer?’. Y dice, ‘para eso se estudia, hay Ciencias Políticas, tú nomás tienes la primaria”.

María del Pilar, quien es apoyada por la coalición “Va por Colima”, es viuda, tiene tres hijos, cinco nietos y seis bisnietos. Ella señala que además de las precariedades que viven algunas personas mayores abandonadas por sus familiares, también se suma el maltrato intrafamiliar.

Fuente: Sin Embargo