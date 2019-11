Marcha AntiAMLO previene presencia de encapuchados

Organizaciones convocantes a la marcha del domingo contra las acciones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador previeron la presencia de encapuchados para confrontarlos, por lo que preparan un protocolo de seguridad.

En conferencia de prensa, Fernanda Betancourt, de las Hijas de la MX, señaló que han sido constantemente ofendidas por simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación.

“Muchísimos ataques en redes y el 1 de diciembre vamos a demostrar que la Oposición no está derrotada, que la Oposición está unida y vamos a salir a la calles”, aseguró.

La actriz Laura Zapata, quien dijo representar a un grupo de su gremio, señaló su temor ante la posible presencia de encapuchados.

Yo creo que estos encapuchados, pues son mandados. Entonces yo tengo un temor, no nos vayan a mandar encapuchados este domingo

“A la gente le da miedo decir lo que está pasando y le da miedo levantar la voz. Estamos cuidando nuestro trabajo, pero no vemos más allá. Estamos viendo el ángulo, pero no vemos el bosque y el bosque es que nos vamos a quedar sin trabajo, el bosque es que nos están llevando a la ruina, el bosque es que no tenemos presupuesto para cultura”.

Las organizaciones informaron que ya pidieron seguridad al Gobierno capitalino, además de difundir protocolos entre los interesados en participar en la marcha.

Por/ EL DEBATE