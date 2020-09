Marcelo Ebrard responde a Porfirio Muñoz Ledo: “estoy vacunado contra la mezquindad y la calumnia”

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, respondió a la amenaza lanzada por el diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo, quien advirtió que en caso de que gane la elección interna para la presidencia nacional de Morena, expulsará canciller y su supuesto “delfín” en el proceso, el también diputado Mario Delgado.

En la conferencia mañanera del presidente AMLO, Ebrard Casaubón fue cuestionado respecto a las acusaciones de Muñoz Ledo de buscar inferir en el proceso de renovación de Morena y de estar “obsesionado” con ser presidente de la república, aspiración para la cual estaría incurriendo en violaciones de los principios de la llamada “Cuarta Transformación”.

En su respuesta, el canciller mexicano aseguró que el único proceso en el que está concentrado es en la adquisición de las vacunas en desarrollo para combatir la pandemia del coronavirus Covid-19. Dijo que desde el momento en que inició la actual administración federal, el presidente López Obrador pidió a sus colaboradores mantenerse concentrados y comprometidos con las causas a favor del pueblo de México.

Agregó que sus firmes convicciones con el proceso de transformación son similares a los efectos de una vacuna contra descalificaciones de actores externos.

“Desde que entramos a este gobierno nos dijo el señor presidente: ustedes necesitan convicción para estar aquí, el que no tenga no es bienvenido, no debe estar aquí. Eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia. No nos distraemos”

Marcelo Ebrard

La encuesta para la renovación de la dirigencia nacional de Morena ha desatado enfrentamientos entre los distintos grupos al interior del partido. Con el proceso aún por definir ante nuevas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe implementar, entre los principales aspirantes a la presidencia destacan: Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado, Gibrán Ramírez y Yeidckol Polevnsky.

La aplicación de la encuesta estaba prevista para el 5 de octubre, pero dadas las recientes modificaciones a los criterios para el aval de registro de aspirantes, hasta el momento no ha iniciado la encuesta inicial de reconocimiento para definir a los candidatos formales a la Secretaría General del partido y la Presidencia. Debido a los más de 50 aspirantes para dichos cargos, el INE resolvió realizar una encuesta inicial para reducir a 6 el número de aspirantes.

Fuente: SDP