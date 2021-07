Manifestantes en la embajada de Cuba son “conservadores de clase media que se hacen pasar por defensores de derechos humanos”, asegura López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este miércoles a los manifestantes que fueron ayer a la Embajada de Cuba en la Ciudad de México a protestar en contra de la represión del gobierno caribeño. Los señaló como personas que fingen estar a favor de los derechos humanos

“Ayer van a protestar frente a la Embajada de Cuba unos conservadores de clase media que se hacen pasar o son defensores de derechos humanos. Y hay una confrontación, afortunadamente menor, pero sí hay insultos”, opinó López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El presidente retomó las declaraciones del presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bolio, quien insultó a trabajadores de la Embajada de Cuba en México.

En redes sociales se difundió un video en el que aparece René Bolio diciendo “negro” y “maricón” a los trabajadores, además de engancharse con una persona que trataba de ingresar al recinto.

“Su clasismo, su racismo, lo trae a flor de piel, pero no es el caso, es un comportamiento general, eso no debe de ser un modelo a seguir (…). No sabe lo que dice, no es él solamente. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de la necesidad de un cambio de mentalidad”, añadió el mandatario.

A pesar de mencionar las manifestaciones en Cuba y en la embajada de ese país en México durante su conferencia matutina, el presidente no dio una postura institucional sobre este tema.

Ayer, funcionarios de la Embajada de Cuba en México se enfrentaron con manifestantes que protestaban contra la represión del gobierno de Miguel Díaz-Canel durante las movilizaciones públicas de los últimos días en ese país.

La nación caribeña está en una crisis económica y sanitaria, con la pandemia de Covid-19 en aumento, escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, además de cortes de electricidad y de internet.

Los funcionarios impidieron la realización de un evento convocado por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), las Juventudes de la Organización Demócrata Cristiana de América (JODCA) y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN).

La representación de Cuba en México es escenario de protestas desde el domingo, cuando miles de cubanos protestaron en la isla contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel al grito de “¡Libertad!”, en una jornada inédita que terminó con cientos de detenidos y enfrentamientos.

En Cuba, las manifestaciones han dejado al menos un muerto. La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que los detenidos en las protestas ocurridas en Cuba “superan los 150” y exigió que cesen las violaciones de los derechos humanos en la isla. Estas manifestaciones son las más fuertes desde el “Maleconazo” de 1994.