Mañana martes inicia vacunación de maestros de Nuevo León: SEP

Este martes iniciará el proceso de vacunación contra el Covid-19 entre el personal docente de las instituciones educativas de Nuevo León, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La dependencia detalló que la campaña se extenderá hasta el 5 de mayo y alcanzará a los más de 120 mil docentes, personal administrativo y de apoyo de esta entidad.

“El biológico está dirigido exclusivamente al personal de instituciones educativas públicas y particulares de todos los niveles académicos y de todas las categorías y funciones de esa entidad, aplicándoles la vacuna de CanSino Biologics de una sola dosis, por lo que no se podrá atender a personas de otras entidades del país”, refirió la SEP.

Detalló que en coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, de Salud y de Bienestar, así como autoridades del gobierno local, se establecieron nueve centros regionales de vacunación con el apoyo de diversas instituciones de educación públicas y privadas.

La vacunación iniciará mañana martes 27 de abril en la Facultad de Ingeniería y Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con personal designado por la SEP.

La dependencia solicitó a los asistentes llevar consigo una identificación oficial, el formato impreso del Expediente de Vacunación contra el Covid-19, a disposición en las páginas de contacto, y en caso de no poder descargarlo, los centros de inmunización contarán con este formato impreso para su debido llenado.

En el caso del personal docente, administrativo y de apoyo de los colegios particulares, añadió, se les solicitó llevar carta suscrita por el director de la escuela que los acredite como integrantes de la institución.

La SEP indicó que al personal del sector educativo que tenga 60 años o más y que ya haya recibido la vacuna contra el Covid-19, no deberá acudir a la presente convocatoria; en tanto, quienes por algún motivo no pudieran presentarse en la fecha que les corresponde o que no aparezcan en el registro, deberán presentarse en los días asignados para casos rezagados, que son el lunes 3 y el miércoles 5 de mayo.

Ante dudas o comentarios, la autoridad educativa puso a disposición del personal educativo el número telefónico del Centro Coordinador de Operaciones Covid 7/a Zona Militar, 81-1500-4087; la página electrónica sep.gob.mx; el correo electrónico buzon.escolar@nube.sep.gob.mx; Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376; los teléfonos de la Secretaría de Educación de Nuevo León, 81-2020-5051 y 81-2020-5052 y la página electrónica, https://www.nl.gob.mx/

El horario de operación de los centros de vacunación en el estado para los trabajadores de la educación será de ocho de la mañana a seis de la tarde. El calendario se dio a conocer en las páginas señaladas.

