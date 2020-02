Mamá de Fátima sobre la mujer aprehendida: “no la creo capaz”

Magdalena Antón, mamá de Fátima, no puede creer que la mujer implicada en el plagio y feminicidio de su hija sea la misma que estuvo viviendo en su casa durante algunas semanas.

“No se ve que sea psicópata ni que tenga la sangre tan fría ni el corazón inhumano.

Ella no actúa así”, respondió a MILENIO. Después del sepelio de la pequeña de siete años, Magdalena buscó refugio en casa de una vecina, quien le dispuso un cuarto por un par de noches, comida y ropa limpia para ella y su hijo Francisco de 10 años.

No quiere volver al lugar en el que vivió con Fátima, porque tiene miedo, aunque no sabe decir a qué. Cuando vio las fotografías de Giovana ‘N’ y Mario Alberto ‘N’, presuntos responsables del crimen de su pequeña, su rostro perdió expresión.

Tardó 12 segundos en preguntar si ellos habían matado a su niña… —¿Reconoces a uno de los dos? —A ella. —¿A Giovana ‘N’ sí la reconoces? —Sí, ella vivía en mi casa.

—¿Qué parentesco tenía contigo? —No, no tenía ninguno. —¿Solo vivía en tu casa?, ¿Era amiga? —Sí, era amiga. La conocí en casa de un señor que se llama Álvaro, que vende tamales aquí a dos cuadras. Al parecer ella estaba huyendo de su marido, porque la había querido golpear y quemar. Le dije: “Bueno, ok, no te preocupes. Vente a mi casa. Nada más eso sí, yo te voy a pedir que me eches la mano con 300 pesos cada mes”. —¿Cuánto tiempo vivió en tu casa? —Desde noviembre… Ella estuvo, no sé, no estuvo mucho, nada más estaba de entrada por salida. Se quedaba un día y se iba, se retiraba. —¿Por qué se fue de tu casa? —Vino y dijo que se iba, porque su marido la quería matar y que se había llevado a sus hijos de aquí.

—¿Alguna vez con esta mujer tuviste algún pleito o se enojó contigo por algo ? —Nunca, jamás, pero con mi hermano sí se enojó. Es que mi hermano Fernando sí le hablaba muy feo, pero pues, no sé. Creo le caía mal, nada más. —La conociste hace apenas unas semanas. Ofrecieron 2 millones de pesos por su captura. Es la sospechosa del plagio y feminicidio de Fátima… —Probablemente su marido sea el asesino, porque a ella no la creo capaz, pero pues ella también fue su cómplice; se llevó a mi hija, ¿no?. Al final de cuentas los dos tienen que pagar. —¿Por qué no la crees capaz? —Ella tiene dos hijas y una madre que tiene dos niñas no creo que sea capaz de lastimar a otra; se lo digo yo, porque a mí me consideran enferma mentalmente, pero jamás lastimaría a ningún niño… y pues sí, me re patina el coco, pero no soy asesina. —¿Cómo era el trato de Giovana hacia Fátima? —Ella nunca maltrató a mi hija. Convivió con nosotros y nunca maltrató a ninguno de mis hijos ni los jaloneó ni les gritó ni nada. A mí se me hace incoherente que ellos quieran culpar a esta persona. —Pero, ¿qué tal si fuera cierto? ¿Qué tal si Giovana fuera la mujer de los videos?, la que se llevó a Fátima. ¿Qué tal si su esposo, Mario Alberto ‘N’, es también el cómplice de su feminicidio?

—Siento que probablemente la mandó el señor Alan Herrera. Están implicados ellos dos y el señor. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, Alan Herrera murió hace años, sin embargo, se le insiste: —¿Alan Herrera?, ¿Es la persona que, dices, mató a tu hermana? —Sí. —Malena, tu papá, el señor Guillermo, me dijo que tu hermana está viva y radicando en Estados Unidos. —No… tienen que agarrar a Alan Herrera. Si a ellos los agarran, tienen que hacerlos confesar. Que digan la verdad.

Por: MILENIO