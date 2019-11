Maestra disfraza a sus alumnos de tamales para desfile en Culiacán

En cualquier fiesta mexicana no pueden faltar los tamales, ¿si o si? Son tan característicos que no importa si acabas de comer uno, siempre querrás otro. Por eso es que cuando a esta maestra de un colegio en Culiacán le pidieron disfrazar con sus alumnos, no se le ocurrió algo más mexicano que vestirlos de tamales.

Y ojo, como la primera que tiene que poner el ejemplo es ella, lo que hizo fue disfrazarse de la vendedora. Hasta consiguió un carrito con ruedas y una olla grande para ir al frente, mientras sus estudiantes marchaban como el producto. Como debe ser.

Maestra disfraza a sus alumnos de tamales

La foto del desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana se hizo viral, sobre todo porque muestra a los niños contentos con sus prendas. Algunos incluso hicieron bromas acerca de si su contenido era verde, mole, de rajas o de dulce. En redes sociales sus sonrisas causaron todo tipo de comentarios y los internautas aplaudieron la creatividad de la profesora.

Claro, también hubo quien comentó que el riquísimo alimento no tiene nada que ver con la Revolución, aunque este argumentó fue rápidamente tumbado por otros internautas, al recordar que no hay nada más mexicano que un tamal.

Tamal arcoíris: El orgullo, amor y alegría de ser LGBTI

Precisamente se acerca el fin de año y con este la fecha de la tragadera, así que por eso queremos presentarte el tamal arcoíris, uno de los que más llaman la atención entre los clientes de María Tamales, un negocio de Alberto Rebolledo ubicado en la calle Donato Guerra número 242 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Está formado con masa sabor vainilla que lleva los colores de la bandera Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero Travesti e Intersexual (LGBTTTI). Se trata de un platillo que en redes sociales se ha viralizo con distintos nombres y que muchos se mueren por probar, nacido con la Marcha Gay de Guadalajara.

Fuente: SDP Noticias