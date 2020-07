Maestra denuncia transfobia en universidad La Salle; “el rector me despidió cuando transicioné”, dice

Una profesora transgénero de la Universidad La Salle denunció haber sido despedida aparentemente por razones de transfobia.

Se trata de la docente Daniela Muñoz Jiménez, quien desde hace tres meses había expuesto discriminación y opresión por parte de los directivos de la Universidad La Salle, campus Condesa, en la Ciudad de México, cuando decidió cambiar de género. La recontrataron pero ahí comenzó su suplicio.

“Soy mujer trans y el rector, el hermano Enrique, me despidió cuando transicioné. No me dio lo correspondiente a mi liquidación (no me dieron nada), denuncié y me recontrataron, pero me siguen discriminando al ocultarme y no darme los mismos derechos…”, había escrito en un cartel que colocó a las puertas del plantel.

Además, el pasado 11 de marzo, la maestra escribió en Facebook: “Hoy, después de mucho tiempo, me he permitido hacer esta denuncia públicamente. ¡Ayúdenme a que se haga visible esto! El rector de la Universidad La Salle México, el Hermano Enrique, me despidió por ser mujer trans. Me recontrataron después de una fuerte denuncia, pero aún estoy siendo discriminada y oprimida. No tengo los mismos derechos ni oportunidades que mis colegas pares debido a que mis jefas directas están amenazadas para que se me oculte y no se me den más grupos”.

El de junio, finalmente Muñoz Jiménez fue dada de baja con la excusa de que únicamente contaba con un grupo, y que la institución había decidido despedir a los profesores con esa situación. El aviso de su destitución llegó a través de un mensaje de Whats App.

“La razón que me dieron a mí de haberme elegido fue que nada más tenía una clase y que por tener nada más una clase decidían eliminar a los maestros, literalmente, que menos clases tenían”, afirmó.

Sin embargo, la profesora afirmó que cuando comenzó a laborar en el colegio, llegó a tener hasta cuatro grupos, impartir seminarios y talleres, pero se los fueron quitando a raíz de su transición.

En una entrevista publicada en la cuenta de Instagram del colectivo “Brujas de Reims”, Daniela Muñoz reveló que los problemas y la discriminación comenzaron cuando ella decidió transicionar; ella tenía dos años de haber ingresado para ocupar la plaza.

En alguna ocasión, el rector la jaló hacia los torniquetes de acceso y le mencionó que “esa no era la imagen de un doctor”.

“A partir de ese pequeño encuentro que tuve con el hermano, empezaron a quitarme grupos, empezaron a quitarme alumnos y, finalmente, un semestre ya no me dieron grupos. No me dijeron que me habían despedido y no me dieron mi liquidación”, afirmó en la entrevista.

Gracias a la denuncia en redes sociales por parte de Daniela, cientos de usuarios han realizado un movimiento denominado “#LaSalleTransfobica” en el que exigen a las autoridades, al Conapred, investigar el caso, además de que La Salle compruebe que la docente no fue la única profesora dada de baja.

Fuente: Sin Embargo