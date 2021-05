Madre pide al “Canelo” vehículo para buscar desaparecidos

Las Rastreadoras de Ciudad Obregón necesitan un vehículo para continuar su búsqueda de desaparecidos y, al no contar con apoyo gubernamental o de instituciones, su líder decidió grabar un video y publicarlo en redes sociales con el objetivo de llegar a una persona: el boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez.

“Te pido por este medio, ya que me inspiras confianza y sé que eres de gran corazón, que nos ayudes, quiero que me ayudes con un vehículo”, dijo Nora Lira, representante y fundadora de Rastreadoras de Ciudad Obregón, un colectivo dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas.

“No te pido lujos, no te pido grandes cosas, lo que sea, pero algo donde podamos movernos para nuestras búsquedas”, continuó la rastreadora, “te lo pido con el corazón en la mano, quiero que nos ayudes porque, sinceramente, no tenemos nosotros la manera”.

Lira afirmó que son muchas las necesidades que enfrenta la agrupación, pero una de las primordiales es que no cuentan con un vehículo para transportarse a las búsquedas en campo que realizan en la región, donde participan entre 12 y 15 personas por expedición.

Nora utilizó su carro hasta que se descompuso, luego empezaron a irse de “raite” con personas que se solidarizaban con ellas y actualmente cuentan con un camión prestado.

“¿Por qué fundé este colectivo?”, le explicó Nora al Canelo en el video, “fue porque a mí, en el 2018, me desaparecieron a mi hija y ya que vi que las autoridades no iban a hacer nada, tuve que hacerlo yo”.

Su hija Fernanda desapareció el 2 de octubre de 2018 y fue exactamente dos años después, el 2 de octubre de 2020, que la propia Nora la encontró en un sitio de entierros clandestinos.

“Sigo de pie y sigo en la lucha porque tengo un compromiso enorme con mi ciudad, con Obregón, ya que son muchos los desaparecidos y necesitamos buscarlos”, sostuvo.

En entrevista con Proyecto Puente, Nora explicó que ella misma ha escuchado al propio “Canelo” Álvarez decir que México se ha vuelto un país inseguro, por lo que piensa que podría empatizar con su causa, además de que reconoce al deportista como una persona “que empezó desde abajo” y que “sabe lo que es tener necesidad y hambre”.

“En mi familia siempre lo hemos seguido y ahora que vi su pelea (contra Billy Joe Saunders, el 8 de mayo) se me vino esta locura a la mente y dije ¿por qué no?”, narró Nora, “después de lo que me pasó, tengo que estar aquí para hacer algo y quitarme el miedo a las críticas: lo hice, me grabé, lo subí y espero que se le de difusión para que le llegue y nos pueda ayudar, porque ya estamos cansadas de ir a tocar puertas y pedir ayuda donde se nos hacen promesas y no nos las cumplen; si las mismas autoridades y el mismo Gobierno no nos pueden ayudar, ¿por qué no acercarnos a una figura pública, a un artista, que creo yo que han ayudado más -y muchas veces- que el mismo Gobierno”.

El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón se fundó el 12 de mayo de 2019 y, desde entonces, ha logrado recuperar los restos de más de 85 “ángeles”, como ellas llaman a las personas enterradas en fosas clandestinas. Las rastreadoras son 25 madres, esposas, abuelas y hermanas de personas desaparecidas en el municipio de Cajeme, Sonora, quienes les buscan con palas, picos y sus propias manos debajo de la tierra.

“Dentro de esos está mi historia personal, que encontré a mi hija”, agregó Nora, “entonces, lo más bonito es que la mayoría que hemos sacado de esas fosas han sido identificados y están siendo entregados a sus familias; no solo se trata de sacarlos de las fosas sino de darles seguimiento, que den positivo con la familia y que se entreguen”.

Además, están trabajando en un nuevo proyecto de búsqueda en vida, donde precisamente se verán en la necesidad de conseguir un vehículo para poder recorrer Ciudad Obregón para ubicar personas en situación de calle que pudieran ser identificados por familias que les buscan.

“Que se ponga en mi lugar”, concluyó Nora dirigiéndose al Canelo, “que ya le cumplí la promesa a mi hija de encontrarla, pero que me ayude a seguirle cumpliendo a ella, porque voy a seguir ayudando a las personas, encontrando a muchísimos ángeles; que nos ayude, a mí en lo personal, a seguir: a veces me quiero rendir porque son demasiadas necesidades, dejamos de salir por no tener combustible o transporte, que nos vamos de raite y no traemos ni para una gota de agua, yo quisiera que vea nuestro trabajo y nos ayude a seguir cumpliéndole a mi hija”.

A la fecha, el colectivo cuenta con más de 500 fichas de búsqueda de personas desaparecidas en Cajeme, donde alrededor de 100 son mujeres. De acuerdo con las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación, este municipio suma 515 de las 4 mil personas desaparecidas en Sonora.

Fuente: Proyecto Puente