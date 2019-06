Madre de Norberto pide a Jefa de Gobierno de CDMX no politizar el caso de su hijo

La familia del estudiante Norberto Ronquillo Hernández llamó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y a la procuradora capitalina, Ernestina Godoy, a no politizar el caso y a no realizar investigaciones exprés, informó La Jornada.

A 15 días del secuestro y asesinato del joven, la mamá del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norelia Hernández, y la representante legal de la familia, Perla Yadira Escalante, acudieron a la Procuraduría General de Justicia.

Sin embargo, en esta ocasión la mamá del joven no emitió declaraciones y la abogada sólo leyó un comunicado a nombre de la familia.

Sin responder preguntas, la representante legal dijo que en la familia existe preocupación por la destitución de funcionarios en la procuraduría capitalina y la designación de otros, quienes al desconocer el caso del estudiante se corre el riesgo de que operen de manera exprés.

Además se quejó de que exista de manera simultánea diligencias en el estado de Chihuahua, de donde es originaria la familia de Norberto Ronquillo.

A las puertas de la PGJ acusó que existe falta de coordinación en la integración de la carpeta de investigación toda vez de que fue solicitada desde el pasado jueves y aún no se le ha hecho llegar, por lo que dijo que se desconocen los detalles y sólo se conoce lo publicado en los medios de comunicación.

La representante legal dijo que existe incumplimiento de las más mínimas normas de cadena de custodia del vehículo de Norberto, porque se entregó de manera extemporánea y con un documentos sin validez oficial lo que hace que la evidencia esté contaminada.

La abogada comentó que después de que se dio a conocer de que emitirían la lectura del documento en la puerta principal de la procuraduría capitalina de último momento surgió el interés de la Procuraduría General de Justicia de retomar el acercamiento con la familia para este mismo día “olvidando que para concretar dicha reunión es necesario primero tener el expediente completo del caso”.

“Por ello los llamados son no politizar a conveniencia este crimen; que la procuraduría no siga litigando en medios masivos de comunicación; dejar de filtrar información; no realizar una investigación exprés y definición de la autoridad que quedará a cargo de la integración de la investigación”.

La PGJ-CDMX “no fabricará presuntos responsables”

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México “no fabricará presuntos responsables ni detendrá sin bases jurídicas a ninguna persona que no sea señalada en las investigaciones”, que se llevan a cabo para esclarecer el secuestro y asesinato de Norberto Ronquillo Hernández.

Destacó que está comprometida a entregar resultados y concuerda con la familia del estudiante de la Universidad del Pedregal de que en éste, como en ningún otro caso, se debe litigar en los medios de comunicación.

Las investigaciones se están desarrollando de manera profesional y con responsabilidad para esclarecer los hechos y dar certeza jurídica a la familia del joven, quien fue secuestrado el pasado 4 de junio.

Su cuerpo fue encontrado el pasado domingo 9, y “va perfilándose su resolución”, precisó la dependencia al señalar que se ha brindado atención integral y apoyo jurídico a la familia en todo momento, y lo seguirá haciendo hasta donde sea necesario.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Nashieli Ramírez, explicó que se comunicaron desde el día que apareció el cuerpo de Norberto con el hermano y les indicaron que no buscaban abrir una queja específica.

Tras reconocer que existe un grave problema con las filtraciones de las investigaciones, dijo que acompañan a la familia en el seguimiento, pero “respetando lo que nos solicitaron, no estamos con una queja abierta, como tampoco en el caso de Leonardo Avendaño”.

Mientras, en el caso de Aideé, la estudiante del CCH Oriente, quien murió en su salón de clases luego de recibir un disparo, se ha estado con la familia acompañándolas en muchas diligencias, pero tampoco han querido levantar una queja.

El “afán de esta administración es que nunca más sin las víctimas, platicamos con ellas y respetamos lo que nos están pidiendo”, y hace unos días emitidos un comunicado en relación a la comisión de búsqueda de personas desaparecidas.

Además se está preparando un informe especial sobre cadena de custodia, cómo tienes que cuidar, cómo es importantísimo, porque vemos fallas reiteradas al respecto, al igual que las fallas de cómo activas las búsquedas.

“Podemos hacerlo vía violación específica, pero tenemos que tener a las víctimas de acuerdo, estar acompañando esa investigación o podemos tener igual propuestas y observaciones generales relacionados con los temas. Hay diferentes rutas”, comentó.

Mencionó que estaría listo para septiembre, pues “lo tenemos ya investigado a partir de las quejas que tenemos en debido proceso, en algún momento tienen problemas en cadena de custodia, por lo que vamos a emitir una recomendación”.