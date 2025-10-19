Luisa María Alcalde critica relanzamiento del PAN

“Vaya relanzamiento de Acción Nacional. Las mismas caras y acabaron con el azul”, fue la expresión que emitió la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde sobre el evento de “relanzamiento del PAN”, la tarde de este sábado.

El mensaje en redes sociales, la morenista acompañó la frase con una imagen donde aparecen, además del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Lilly Téllez, Ricardo Anaya, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, Claudio X. González, Lorenzo Córdova.

También se ve a Kenia López Rabadán, Ricardo Anaya, Federico Döring, Mariana Gómez del Campo, Francisco Ramírez Acuña y Guadalupe Acosta Naranjo.

El dirigente de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez también publicó: “Ha quedado claro que el camino nunca fueron las alianzas en las que tanto insistieron los partidos de la vieja política y los poderes fácticos a través de una multimillonaria campaña, articulada de forma ilegal”.

Agregó en sus redes sociales que “si se hubiera entendido a tiempo, el equilibrio de poder sería distinto. Pero hay que ver hacia el futuro”.

En el evento del relanzamiento del PAN, Jorge Romero, aseguró que no irán en ninguna alianza con otro partido para las elecciones; además, sus candidatos serán electos por la ciudadanía en general.

Con información de Proceso